Los hoteles Hyatt en Europa, auténticos oasis festivos con motivo de la Navidad

Con ramas de abeto, brillantes adornos navideños, lazos aterciopelados y magníficas luces de hadas, los exclusivos hoteles Hyatt de Europa vuelven a transformarse en oasis festivos. La industria hotelera de lujo celebra la importancia de las decoraciones navideñas y, con atención al detalle, los hoteles crean un ambiente acogedor para la época festiva. Desde los vestíbulos a los restaurantes, pasando por las fachadas exteriores, los huéspedes pueden esperar un impresionante despliegue prenavideño. Hyatt se enorgullece de presentar seis hoteles seleccionados, que se engalanarán con luces mágicas, especialmente durante las fiestas.

Andaz Vienna Am Belvedere: Casa de jengibre de lujo

En el Andaz Vienna Am Belvedere, los huéspedes viven unas Navidades mágicas en 303 modernas habitaciones, incluidas 44 suites, con una decoración interior única e impresionantes vistas del Palacio Belvedere y de la capital austriaca. Todos los años, el vestíbulo del hotel se transforma en un paraíso invernal de cuento de hadas, encantando a los huéspedes con luces brillantes, estrellas centelleantes y un majestuoso árbol de Navidad. Este año, el célebre pastelero Alexander Bitz presenta un homenaje a toda la ciudad de Viena, desde lugares emblemáticos como la catedral de San Esteban hasta el festivo Ayuntamiento con su casa de pan de jengibre extragrande. Los huéspedes del Andaz también disfrutan del ambiente festivo con una experiencia invernal única sobre los tejados de Viena en el Aurora Rooftop Bar. Los vieneses que quieran pasar un rato alejados de las multitudes de turistas acuden al mercado navideño de Türkenschanzpark, donde encontrarán artesanía de alta calidad y un acogedor ambiente navideño.

Andaz Prague: glamour festivo en el corazón de Praga

El Andaz Prague, situado en el histórico Palacio de Azúcar, en el centro de Praga, se baña de glamour festivo en Navidad. Las modernas 152 habitaciones y 24 suites ofrecen un marco único para un ambiente festivo especial. El vestíbulo está iluminado por un árbol de Navidad viviente, mientras que las suites de lujo premium tienen incluso la opción de tener el suyo propio. Como parte del paquete Escapada Navideña, los huéspedes disfrutan de ventajas exclusivas, como un "Paseo de los Mitos y Leyendas" guiado. Los mercados navideños de Praga invitan a los huéspedes a vivir una experiencia mágica, mientras que en el hotel se pueden degustar delicias festivas como la cena de Navidad, el brunch y la cena y fiesta de Nochevieja. En el vestíbulo, los huéspedes encontrarán una tienda pop-up en la que se expondrán exclusivos artículos de cristal y decoración para el hogar, en colaboración con Atelier y Lasvit, un fabricante checo de instalaciones de cristal de fama mundial.

Park Hyatt Paris-Vendôme: Magia navideña en oro y verde

El Park Hyatt Paris-Vendôme, lujoso hotel de 156 habitaciones, 45 de ellas suites, depliega su esplendor festivo desde el 25 de noviembre. En colaboración con Paris Fleuri, el hotel presenta una decoración festiva en dorado y verde. Unos 20-25 árboles adornan las zonas comunes, incluido un impresionante bosque de árboles de Navidad en la entrada. El salón sorprende a los huéspedes con magníficos abetos navideños, mientras que suites como L'Appartement y Ambassadors también están decoradas festivamente. Destaca la oferta de restauración, que incluye menús festivos en Pur'-Jean-François Rouquette y un ambiente invernal en el Chalet du Park. Los huéspedes también podrán disfrutar de la mágica atmósfera de los cercanos mercados navideños.

Hotel Sofia Barcelona: diseño moderno y esplendor festivo

El Hotel Sofia Barcelona inaugura la temporada festiva con elegancia moderna y brillo navideño. Con 465 habitaciones, un club exclusivo, un magnífico restaurante y un elegante bar, el renombrado hotel establece estándares de lujo. El diseño interior contemporáneo se combina armoniosamente con brillantes árboles de Navidad en plata y oro, creados en colaboración con el diseñador floral Bossvi. Los huéspedes del hotel podrán disfrutar de exclusivos menús navideños para Nochebuena, Navidad y Nochevieja, así como de un paquete de Nochevieja con pernoctación y cena festiva en el Hotel Sofía. Tradicionalmente, el hotel da la bienvenida al Año Nuevo comiendo 12 uvas a medianoche, una clásica tradición española de Nochevieja que trae suerte.

Hyatt Regency Londres - The Churchill: Elegancia festiva en el corazón de Londres

El Hyatt Regency London - The Churchill da la bienvenida a las fiestas con 440 habitaciones y el tradicional encanto británico. La decoración de este año, diseñada por la ama de llaves Desislava Petkova, hace hincapié en elementos navideños clásicos y frutos secos para crear un ambiente festivo. Diez árboles de Navidad con un tema diferente cada año adornan todo el hotel. Las ofertas especiales incluyen actuaciones del coro de cámara de la London Oratory School, una lectura de libros benéfica y delicias festivas en The Montagu Kitchen & Lounge. El hotel también organiza un recorrido navideño privado en taxi por Londres y una visita al zoo para conocer a Papá Noel. La Chiltern Street Christmas Shopping Evening del 23 de noviembre promete un ambiente festivo. El Hyatt Regency London - The Churchill invita a sus huéspedes a experimentar el esplendor festivo de Londres y a dejarse hechizar por la combinación única de tradición y modernidad durante la temporada navideña.

Park Hyatt Milán: Elegancia navideña por dentro y por fuera

En el corazón de Milán, el elegante Park Hyatt Milan de 5 estrellas brilla con el glamour retro de los años 80 bajo el lema "Navidad Vintage". Como hotel de 5 estrellas con 106 habitaciones, ofrece un ambiente acogedor con diseños artísticos del ilustrador Jordi Labanda y decoraciones festivas de Anna Flower Designer. Un imponente árbol de Navidad de 6 metros en el salón abovedado y árboles bellamente decorados en las suites y el restaurante crean un ambiente festivo en todo el hotel. Las ofertas exclusivas, que incluyen sugerencias de menús especiales para eventos navideños, prometen delicias no sólo visuales sino también culinarias. En colaboración con La Compagnia di Babbo Natale, el Park Hyatt Milan invita a sus huéspedes a un encantador desayuno con 15 Papás Noel y canciones festivas para compartir la magia de la temporada navideña. En consonancia con el encanto único de los años 80, el hotel ofrece una simbiosis festiva de elegancia atemporal y alegría nostálgica.