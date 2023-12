Cerramos el año con un pleno de lecturas

lunes 11 de diciembre de 2023 , 07:51h

Y lo cerramos presentando 𝙎𝙤𝙡𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙧𝙚𝙩𝙖𝙯𝙤𝙨, de Karina Colopera, un poemario que recoge muchas de las etapas que vivimos en nuestra vida: dolor, reflexión, cambio y después de todo, superación.

Poemas íntimos, que tratan las múltiples emociones y vivencias que la autora ha experimentado a lo largo de su vida.

Solamente retazos

Escrito por: Karina Colopera

Categoría: Poesía

«Soy tantas que fui, que soy y que seré, que algo bueno rescataré». Solamente retazos nos muestra un camino de evolución que va desde el dolor hasta la propia superación, pasando por una etapa de transición y reflexión.

«El amor y el dolor nunca desaparecen, simplemente mutan de una forma inteligente para que podamos seguir adelante».

U2 Achtung Baby – De vuelta a Berlín

Escrito por: Thilo Schmied Y Dirk Timmerman

Categoría: Música

Achtung Baby fue, sin duda, un álbum revolucionario. No es de extrañar que más de 30 años después de su lanzamiento, el disco siga evocando recuerdos en muchos fans de U2. Este libro recoge las mejores historias de fans sobre el álbum Achtung Baby y la gira Zoo TV Tour. Está lleno de divertidas anécdotas, magníficas fotos y maravillosos recuerdos.

Astralis I. El destino de Leon

Escrito por: Martín Vivo Llorca

Categoría: Ficción moderna

Imagina que tus mayores temores te persiguen incluso estando despierto. Cada vez son peores, más siniestros y mordaces. Sólo si aceptas el camino, conseguirás que guarden silencio.

Un reino deseando ser conquistado y un conquistador deseoso de expandir su poder hacia la realidad consciente es lo que separa a Leon de una vida tranquila, una vida como la de cualquier otro chico abrumado por no saber exactamente quién es.

Tiempo de amar

10,00€

Escrito por: Enrique G. Espínola Suárez

Categoría: Poesía

Estamos ante un libro-homenaje a la más pura poesía romántica. ¿Por qué poesía romántica? Porque en ella destacan el amor apasionado, la liberación del alma y la expresión más pura de los sentimientos. Porque en cada poema hay una historia de vida que permite a los personajes manifestar sus emociones a corazón abierto y, al mismo tiempo, compartirlas.

Misterios de un pasado olvidado

Escrito por: Charo Vela

Categoría: Ficción Histórica

El Valle del Loire se despierta con la tragedia del atentado al señorito Noel, futuro marqués de Blasjous. Nadie sabe quién le ha podido atacar y su vida pende de un hilo. La familia espera que se recupere de su letargo para que cuente lo ocurrido. ¿Encontrarán al malhechor y pagará por ello?

Viaje de regreso a Mur

Escrito por: Cristina Fábregas

Categoría: Ficción religiosa y espiritual

Descubre el testimonio transformador de un alma en busca de su esencia en Viaje de regreso a Mur. Sumérgete en una narrativa vibrante que relata la odisea de veinte años en un rincón paradisíaco del Trópico, una pequeña isla que parece desvanecerse en el vasto océano del mapamundi.

Coffee is the freshness of life II

Escrito por: Brenda Ateba

Categoría: Cocina

Segundo volumen de una larga serie de libros con traducción en inglés y español, Coffee is the freshness of life presenta 104 recetas tradicionales e internacionales sobre café frío con alcohol.

Second volume of a long series of books, with translations in english and spanish, Coffee is the freshness of life presents 104 traditional and international recipes for cold coffee with alcohol.

Encontrar el amor

Escrito por: Carolina Seguín

Categoría: Biografías e historias reales

Encontrar el amor es un relato sobre autismo y crecimiento personal que te proporcionará las herramientas claves para recorrer este camino de aprendizaje.

En este relato se describe la experiencia, los desafíos y los triunfos de la madre de un adolescente con Trastorno de Espectro Autista (TEA).

¿A medio camino? Siempre

Escrito por: María Costa

Categoría: Autoayuda y desarrollo personal

¿A medio camino? Siempre es una conmovedora historia de amor y autodescubrimiento que sigue a Sofía, una mujer que lucha contra sus propios demonios internos y los desafíos de la vida adulta.

Nocturnos del bosque

Escrito por: Laura María Gil Ochoa

Categoría: Poesía

Nocturnos del bosque es una obra poética que explora el amor, la añoranza y la conexión con la naturaleza.

Como una margarita

Escrito por: Lidia Jiménez Núñez

Categoría: Autoayuda y desarrollo personal

Como una margarita es una obra introspectiva que invita a la reflexión personal. A través de sus páginas, Lidia comparte experiencias y aprendizajes sobre temas como el amor, la soledad y el positivismo.

Siempre que quieras: Inevitable

Escrito por: Cheno G

Categoría: Ficción moderna

En esta cautivadora novela romántica erótica, el protagonista se sumerge en un poderoso vínculo mental que lo lleva a experimentar los deseos más profundos de otra persona. A medida que explora esta conexión misteriosa, se desencadenan dudas y reflexiones sobre cómo nuestras percepciones moldean nuestras experiencias amorosas y nuestra realidad.

La poesía y el trovo

Escrito por: Asensio Liarte

Categoría: Poesía

Descubre el encanto de la poesía que trasciende el tiempo y el espacio en esta cautivadora colección de Asensio Liarte. Con versos que fluyen desde el corazón y llegan al alma, cada poema es un viaje a través de las complejidades, las alegrías y las penas de la existencia humana. Desde la nostalgia por tiempos pasados hasta la crítica de la superficialidad de la sociedad moderna.

Relatos fantásticos de la realidad

Escrito por: Ulises Alba

Categoría: Ficción moderna

Relatos fantásticos de la realidad es una antología de gravámenes espirituales. En su interior hay un poco de fábula, un poco de sátira, un poco de elegía y un poco de otras cosas.

Infección por SARS-CoV-2. Lo que nos ha enseñado la Ciencia

Escrito por: Antonio Alcaide Garcia

Categoría: Divulgación

En un mundo sacudido por la aparición del SARS-CoV-2, Antonio Alcaide García, destacado bioquímico, nos ofrece una ventana única al corazón de la pandemia. Esta obra no es un simple análisis científico, sino una crónica de descubrimiento, curiosidad y perseverancia.