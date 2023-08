Leer: novedades para un verano de cine con libros

jueves 03 de agosto de 2023 , 07:49h

Este mes presentamos ‘Pinceladas de cine’, de David Moreno Viudez, un pequeño homenaje del autor a las películas que le han acompañado a lo largo de su vida.

Con sus propia ilustraciones, el autor ha plasmado a través de su pincel las escenas más icónicas del cine mundial.

“Pinceladas de cine es mi pequeño homenaje al cine, un gesto de amor a cada una de las películas que me han acompañado hasta el día de hoy. He ilustrado y escrito este libro desde el corazón, viajando a través del tiempo para encontrarme conmigo mismo, viendo aquella película, sentado en la butaca del cine o en el sofá de mi casa, desde la más absoluta soledad o en compañía de las personas que han ido decorando mi mundo. He podido traer de vuelta las emociones y sentimientos de cada una de las actuaciones y mundos que me hicieron sentir libre. Porque el cine siempre está ahí, y la vida, por momentos, es demasiado aburrida.” David Moreno Viudez

Mirando a las estrellas

Escrito por: Cova Torrente

Categoría: Poesía

‘Mirando a las estrellas’ ofrece al lector un conjunto de poemas que relatan experiencias, tanto personales como emocionales, en una etapa de la vida en la que surge la incertidumbre sobre cómo avanzar. Una parada en el camino para reflexionar dónde se está, cómo se ha llegado ahí y hacia dónde seguir. La vida no es todo blanco o negro, sino que está llena de matices, y en muchas ocasiones toca aprender a adaptarse y saber seguir adelante.

COVA TORRENTE

Diplomada en Magisterio y máster en Psicoterapia Emocional y Coaching. Desde su infancia, siempre manifestó una gran imaginación y curiosidad por todo lo que le rodeaba, actitud que hoy en día sigue formando parte de su vida.

Crónicas del juego eterno. El nacimiento del rey

Escrito por: Nighto Rapnos

Categoría: Ficción moderna

La ciudad-bastión de Terra sufre un ataque por parte del invasor el día de su fiesta del solsticio de verano, trayendo como consecuencia la muerte de parte de la familia del capitán Raydon y la desaparición de Jin, su hijo mayor. Aun recuperándose de la pérdida, Raydon se embarca junto con su compañera Seraphine en una investigación para descubrir quién está detrás del ataque, al mismo tiempo que busca a su hijo.

Los cuadernos del fin del mundo

Escrito por: Tomas Herrero Calleja

Categoría: Ficción moderna

¿Qué harías si la naturaleza nos da la espalda, dejándonos abandonados a nuestra suerte? ¿Y si hubieses tenido la suerte de sobrevivir? Estás solo, sin nadie conocido a tu alrededor. ¿De qué pasta estás hecho? ¿Lucharías por seguir con vida o cogerías el camino fácil? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar tu vida?

Macri y la cobra taipán

Escrito por: Fernando Navarro Morcillo

Categoría: Ficción moderna

Un original detective manchego acepta un caso de desaparición que se convierte en otro de tráfico de personas que le llevará a escenarios y situaciones nuevas para él. Le planteará desafíos azarosos, para cuya solución contará con la ayuda de un amigo africano, un migrante ilegal más peculiar e inclasificable aún que él.

Juntos abordan la investigación, a la vez que entablan una interesante dialéctica cultural norte/sur. Protagonizan multitud de aventuras sorprendentes y peligrosas, junto a otros parias subsaharianos, una secretaria algo ligera de cascos, una atractiva agente de la ley y dos pavos, entre otros. Una novela de acción vibrante con fondo de denuncia, un canto a la amistad y un final de impacto. Macri y la cobra taipán es todo eso… y algo más.

El árbol que vestía de viernes

Escrito por: Manuel Riesco Gonzalez

Categoría: Poesía

El árbol que vestía de viernes es un canto a la vida en sus diferentes estadios. El tiempo es conjugado como un artificio y como un desafío a los dioses y al oráculo de Delfos. Por sus páginas transitan ilusiones, quejidos, fracasos, emociones, fantasías, alegrías, naturaleza, preguntas…, que mente, corazón, ojos y oídos han prestado a la pluma del autor.

Los poemas están tejidos con estructuras, tonos y ritmos variados. Cada uno tiene voz, enfoque y estilo poético propio. Algunos siguen patrones más tradicionales; otros adoptan una estructura más libre y creativa al servicio del ritmo y el significado, la belleza simple y reflexiva del círculo sin perímetro del universo.

Un océano en tu interior. Construye tu futuro hilvanando pequeñas vivencias de hoy

Escrito por: Rosario Lovera Sanchez De Puerta

Categoría: Ficción moderna

Forja tu carácter. No cedas ante las presiones ambientales. Si tú no piensas, otros lo harán por ti. Actualmente es difícil encontrar personas que reflejen externamente y en todo momento lo que han llegado a ser a lo largo de los años, es decir, su esencia, esa naturaleza añadida que imprime una marca en su actuar.

Relatos para leer cuando tengas prisa

Escrito por : Yayo Gomez

Categoría: Relatos cortos

Relatos para leer cuando tengas prisa es el resultado de muchas piruetas narrativas y está compuesto de textos sencillos donde la ironía y el humor pretenden ir de la mano. Son relatos ácidos con un toque dulce, son cortos y refrescantes como los sorbetes de limón. En todos ellos se resalta la importancia y la necesidad de tener a la fantasía como compañera de viaje. Plasman la desnudez emotiva de las (casi siempre) mujeres protagonistas: mujeres valientes, mujeres risueñas, mujeres inteligentes, mujeres reales y cercanas. Vislumbran la vida cotidiana con una mirada distinta, una mirada desnuda, sin tapujos, y en ellos se encuentra siempre un momento para sonreír.

Bartolomé. El regreso

Escrito por: Juan María González Lahoz

Categoría: Ficción moderna

Bartolomé. El regreso, segunda de las cuatro novelas que componen la saga Bartolomé, se desarrolla entre mediados de 1967 y mediados de 1981. Como en la primera entrega, es necesario distinguir la parte histórica de la ficción.

A nivel de España se relatan los hechos más significativos de ese periodo: el proceso de Burgos contra ETA, el magnicidio de Carrero Blanco, la muerte de Franco y el ascenso a la jefatura del Estado de Juan Carlos I, la t ransición, el auge y caída de Adolfo Suárez o el malestar militar que acabaría con el 23-F, todo ello en una España convulsa, atemorizada por el terrorismo de ETA y de grupos como el FRAP, el GRAPO o los movimientos derivados de la Red Gladio (patrocinada por la CIA).

Cuentos de mujeres, algunos hombres y una lata

Escrito por: Vicente Quijano

Categoría: Ficción moderna

Cuentos de mujeres, algunos hombres y una lata es una recopilación de cuentos que hablan de las mujeres, pero también de los hombres, de sus pasiones, deseos y vivencias. En esta antología hay relatos de amor, sensuales, eróticos, de encuentros y desencuentros, de viajes y descubrimientos; hay relatos de escritores, de madres, padres e hijos, de abandono, de amistad, incluso del amor más allá del amor. También hay dos textos que tienen un curioso protagonista, una vieja lata de conservas que sigue esperando, en el estante de una tienda de ultramarinos, a que alguien se decida por fin a echarla a su cesta.