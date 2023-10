Comenzamos un otoño lleno de novedades literarias para el mes de octubre

lunes 09 de octubre de 2023 , 08:19h

Y empezamos con ‘Labios y aretes’, de Virginia Pascale, un poemario para reivindicar la pasión y la sensualidad cantada, en este caso, por una mujer.

Escrito por : Virginia Pascale

Categoría: Poesía

Una obra para romper el silencio y dar libertad a esos sentimientos que siempre parecen ocultos en el sexo femenino.

La poesía erótica cantada por los labios de una mujer consolida una conquista contemporánea en cuanto a la libertad de expresión sobre una temática que siempre ha desviado su mirada ante la irreverencia que sorprende.

Labios y aretes es un canto al amor, a la atracción de los cuerpos, a la proyección del deseo y las manifestaciones de la sensualidad. Supone dar un paso al frente y romper el silencio, que se convierte en neutralidad con respecto a esa energía del placer que también conecta a las mujeres a la vida.

De alguna forma, el lector se hará cómplice de ciertos estados de delirio recogidos en algunos versos: El orgasmo nos espera al cruzar aquella nube / Dame azul en el cielo, / dame amor, / dame lumbre.

Psicología cofrade

Escrito por : Antonio José Domínguez Luque

Categoría: Religión y creencias

Cuando hablamos del mundo cofrade, siempre evocamos imágenes muy similares: procesiones en nuestras calles, pregones, cultos religiosos, actos de diversa índole… Pero ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que se cuece entre bambalinas en la vida de hermandad? ¿Qué ocurre en esa trastienda que en muchas ocasiones pasa desapercibida a la gente de a pie e, incluso, al propio cofrade?

Psicología cofrade supone un abordaje inédito de este mundo, analizando los fenómenos que se dan en nuestras cofradías desde las distintas áreas de la psicología y a través de numerosos ejemplos ilustrativos. Las respuestas a las preguntas anteriores y a otras muchas se encuentran en las páginas de este libro. ¿Te atreves a redescubrir el ámbito cofrade desde una perspectiva totalmente distinta a la que ya conocías?

La lágrima oscura

Escrito por : Javier Palma

Categoría: Ficción moderna

En La lágrima oscura la desesperación y el misterio se entrelazan en la vida de un hombre atrapado en una red de deudas y oscuros compromisos. ¿Qué sucede cuando una oferta tentadora se cruza en su camino, ofreciéndole una salida, pero a un costo moral inimaginable?

Descubre un mundo donde las decisiones no solo cambian el curso de una vida, sino que desentrañan los matices del alma humana. Cada elección revela una nueva verdad, cada momento es un giro inesperado y cada página te acercará más a un desenlace que te dejará reflexionando sobre los límites de la moralidad y la complejidad de la existencia humana.

Haikus

Escrito por : Lico De La Torre

Categoría: Poesía

Naturaleza, reflexión y sentimiento se dan la mano en este hermoso volumen. Fondo y forma se fusionan en una selección de haikus que desnudan el alma del escritor y la ponen en manos de los lectores para que dejen volar la imaginación, se sumerjan en el universo que describe el poeta y compartan con él las innumerables emociones que este evocador viaje proporciona.

Los cinco tiempos de Uxía

Escrito por : Ana García Alonso

Categoría: Ficción moderna

Las personas estamos hechas de cinco tiempos. Junto con los tres tiempos físicos de pasado, presente y futuro, está todo aquello que aconteció antes de que naciéramos y todo lo que sucederá después de nuestra presencia en la tierra.

Nuestros antepasados dejan como herencia huellas energéticas de profundo calado. Algunas de esas huellas llevaron a Uxía al momento en el que está, subida al muro del faro más alto de las islas Cíes, con los brazos abiertos al cielo, deshaciéndose en el azul que la rodea, golpeando el pecho con el latir agitado del mar bajo sus pies, más allá del acantilado.

Coffee is the freshness of life

Escrito por : Brenda Ateba

Categoría: Cocina

Primer volumen de una larga serie de libros con traducción en inglés y español, Coffee is the freshness of life presenta cincuenta y ocho recetas tradicionales e internacionales sobre café caliente con alcohol para eventos especiales o simplemente para un exquisito capricho.

Un viaje gastronómico alrededor del mundo, con recetas clásicas, aromas innovadores y toques de color que cautivaron a la humanidad entera y nunca pasarán de moda.

¿Dónde estás, papá?

Escrito por : Ángel López

Categoría: Prosa. No ficción

¿Dónde estás, papá? es más que un libro; es un viaje emocional que trasciende las generaciones. Escrito en 1987 y rescatado más de tres décadas después, este manuscrito guarda los pensamientos y sentimientos de un padre, plasmados en palabras que cobran nueva vida en las manos de su hija.

El hombre que no sentía miedo

Escrito por : Ramón López

Categoría: Misterio

En El hombre que no sentía miedo nos adentramos en los enigmáticos rincones de Antequera, donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibuja en el manto de la noche. Aquí, una casa abandonada resuena con los ecos de una infancia llena de terror; una cueva se convierte en santuario de lo divino y lo inexplicable, y los cielos se iluminan con luces cuyo origen desafía toda lógica.