Noticias Musicales: Chano Domínguez. Delaporte. Lady Madrid. Montana. Fernando Lamadrid

miércoles 17 de enero de 2024 , 09:59h

CHANO DOMÍNGUEZ PRESENTA K.A.I. EN CAFÉ BERLÍN

Será el viernes, 19 y el sábado, 20 de enero

K.A.I. tiene como detonante un maravilloso reencuentro por parte de Chano con los sintetizadores analógicos que marcaron sus inicios discográficos.

En el contexto actual de omnipresencia del sonido sintético en la música popular mainstream tal “epifanía” precipita la decisión de rodearse de un selecto grupo jóvenes talentos, apasionados por la música improvisada con raíz ibérica, para poner en marcha un artefacto colectivo capaz de conectar con amplios públicos a escala global.

Chano Domínguez, pianista clave en la historia del flamenco y del jazz europeo, sigue siendo el artista inconformista que transformó el rock andaluz en los 70 con su banda “CAI”. Cabría sorprenderse por que otro concertista consolidado de la escena internacional del jazz se embarcara en una creación audaz pero en el caso de Chano los giros de guion inesperados fueron siempre el modus operandi.

EQUIPO ARTÍSTICO:

Chano Domínguez: Teclados / Rafael Motila: Batería / Joan Colom: Guitarra eléctrica / Tomàs Pujol: Bajo

‘AQUÍ Y AHORA’ ES EL NUEVO DISCO DE DELAPORTE

AQUÍ Y AHORA son 13 canciones que hipnotizan, obligando a bailar, a entrar en buena vibra y a cantar a pleno pulmón a la vida. La declaración artística es ESTAR EN EL MOMENTO PRESENTE, de ahí el nombre. Siendo este el leitmotiv, las canciones funcionan como declaraciones de intenciones vitales y mantras, repitiéndose cuando las cosas no van “tan bien”.

Tras presentar sus tres primeros singles de adelanto "Me la pegué" donde nos mostraban que todas las formas de amor romántico terminaban siempre en fracaso y "Ángel caído" un single, grabado junto a Alice Wonder, que sigue la línea musical hacia un lugar más oscuro, club y techno, y "El techno cura" una canción que repite, como mantra, todo aquello que consigue que nos hace estemos en el momento presente. DELAPORTE nos presenta su quinto trabajo de estudio que lleva por título ‘AQUÍ Y AHORA’.

Un disco hecho desde las risas, desde las ganas de bailar, de disfrutar y querer acercar la energía del directo al álbum lo máximo posible. Cada canción es una celebración de lo que son tanto Sergio como Sandra. Sin filtro, valorando únicamente el goce de cada momento y el disfrute de expresar lo que sienten a la vez. Los artistas entran en un trance de hacer canciones, bailarlas, tocarlas y reír.

LANZAMIENTO DEL SINGLE DE LADY MADRID

Pablo Domínguez, autor de los grandes éxitos de La Quinta Estación, arranca un nuevo proyecto musical junto a la cantante BILANNA

El grupo se llama Lady Madrid y su primer single, “La Señal”, es una versión del hit de Ace of Base.

Y ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “La Señal”, el primer single y videoclip del grupo Lady Madrid. Este nuevo proyecto musical llega de la mano del compositor, guitarrista y miembro fundador de La Quinta Estación, Pablo Domínguez que para esta andadura se ha unido a la cantante Colombiana Bilanna. El tema es una revisión en castellano del hit de Ace of Base “All that she wants” y cuenta con un videoclip en el que se da a conocer esta nueva propuesta musical que va a dar mucho que hablar.

Lady Madrid se encuentra ya grabando los temas originales que compondrán su primer disco que verá la luz en primavera y para el que están contando con la colaboración del histórico miembro de “Presuntos Implicados, Nacho Mañó.

MONTANA ANUNCIAN SU GIRA CON AYUDAS DE GIRANDO POR SALAS #GPS14

Montana es una banda que se caracteriza por su capacidad para fusionar diversas influencias musicales en un sonido único y propio. Compuesto Rober Une, Guillermo Shelly, Ekain Alzola, Dani Thomas y Jon Fresko, el grupo ha creado una propuesta musical elegante, de letras incisivas y que mezcla múltiples estilos

Su primer álbum, "Sin la red", fue mezclado por Rafa Sardina, un reconocido productor ganador de 18 premios Grammy. Las canciones de este trabajo son crudas, vitales y sinceras, con letras profundas, melodías pegajosas y armonías sugerentes que abarcan el espectro del “Indie-Rock”. Montana destaca por no limitarse a un estilo específico, sino por buscar constantemente expandir los límites musicales.

En el videoclip de "Tu Supermán", Montana contó con la colaboración de la actriz Itziar Ituño.

Montana se presenta como una "fuerza de la naturaleza" que ha llegado para quedarse en la escena musical. La música de Montana no se puede explicar, solo se puede sentir.

FERNANDO LAMADRID: ‘DE PASO’

“De Paso”, su segundo - y bien madurado - trabajo en solitario te atrapa desde la primera canción.

Desde la fuerza Funk/Rock de “La más funky del lugar”, un solo de bajo que abre el disco, hasta el mantra casi religioso de “Kora”, canción que lo despide. Fernando Lamadrid y los músicos que han participado en este disco (Michael Olivera, Andreas Lutz, Juanito Makandé, David Bao, Enrique Rodriguez “Enriquito”, Omar Alcaide, Juan Sebastian Vazquez …) hacen de él una maravilla disfrutable de principio a fin, un disco con un sonido cálido, unas canciones increíblemente trabajadas y una seriedad musical apabullante, sin duda un disco donde Fernando Lamadrid ha conseguido encontrar su personalidad como músico y compositor.

Funk, Jazz, World Music, Neo Soul… todo elegantemente fusionado como solo un músico con muchísimos años de carrera a sus espaldas sabe hacer. Un disco con un poderío jazzístico y una clase tremenda que cuando se termina de escuchar te deja con ganas de más sin duda.