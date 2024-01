Chile presenta en FITUR 2024 sus atractivos turísticos

viernes 26 de enero de 2024 , 09:44h

Chile inauguró oficialmente su presencia en FITUR 2024. En el pabellón número 3, con el stand 3C12, se desarrolló el acto de corte de cinta de la mano de sus excelencias: Señora Verónica Pardo, Subsecretaria Nacional de Turismo, Señor Cristóbal Benítez Villafranca, Director Nacional de Sernatur y Don Javier Velasco, Embajador de Chile en España.

La subsecretaria de Turismo de Chile, Verónica Pardo, ha indicado que “estamos en Fitur 2024 para seguir posicionando Chile en el mercado internacional, y más concretamente con el español, que es uno de los más importantes para nuestro país. Estamos en la feria de este año con grandes noticias. Ya que hemos sido nombrados mejor destino verde por los WTA (World Travel Awards), también destino que hay que visitar este 2024 por medios internacionales como The New York Times o Lonely Planet. Dentro del plano del sector, seguimos apostando fuerte por las ferias turísticas internacionales, cabe remarcar el premio que recibimos en la feria de Londres (World Travel Market), como mejor stand de reuniones. En Fitur queremos mostrar lo mejor de nuestro país, su naturaleza, paisajes y gastronomía.

Por su lado, Cristóbal Benítez Villafranca, director nacional del Servicio Nacional de Turismo detalló que “esta feria de España es el puntapié inicial de nuestra presentación al mundo este año y quisimos traer un poco de Chile al viejo continente. Para que los visitantes vivan parte de lo que tenemos en nuestro país, tendremos activaciones diarias para mostrar productos chilenos estrella y venimos acompañados de empresas nacionales que exhibirán las experiencias turísticas para los turistas, destacando la zona norte, con el desierto de Atacama; los valles centrales, con el enoturismo; la zona sur de lagos y volcanes, importante foco de turismo aventura; la Patagonia chilena, un destino de naturaleza de clase mundial; y Rapa Nui, esta isla única en medio del océano Pacífico”.

Según autoridades de gobierno chileno, el mercado europeo es prioritario en la estrategia de difusión como destino turístico, especialmente a España, Alemania, Francia e Inglaterra. Por eso, la participación en este tipo de actividades es importante para dar a conocer los principales atractivos que tiene el país para ofrecer a los visitantes extranjeros.

El pasado 2023, Chile afianzó su conectividad con España, manteniendo las conexiones entre Madrid, Santiago de Chile y Barcelona, esta última anteriormente era estacional. En 2024, el país sudamericano ya cuenta con una red de más de 30 destinos internacionales.

Chile, el destino donde viajar en 2024

Durante los cuatro días de feria, Chile expondrá una amplia oferta de servicios turísticos y mostrará los atractivos de las cinco macrozonas del país. Estas son la zona norte, con el Desierto de Atacama; los Valles Centrales con el enoturismo; la zona sur de Lagos y Volcanes, importante foco de turismo aventura; la Patagonia Chilena, un destino de naturaleza de clase mundial; y Rapa Nui.

Este 2024 es muy especial para el país, ya que recientemente ha recibido diferentes distinciones en medios de comunicación y del sector turístico internacional, siendo galardonado como el "Mejor Destino Verde del Mundo" en la pasada edición de los World Travel Awards (WTA). Además, Lonely Planet, National Geographic y The New York Times han señalado a Chile como uno de los mejores destinos para viajar este año. La belleza de su naturaleza, su rica cultura y su creciente compromiso con la sostenibilidad, han colocado al país como un referente atractivo para el turismo internacional para el 2024.

De esta manera, se vuelve a reconocer a Chile por sus espectaculares paisajes naturales y su singular geografía, que conforman un gimnasio natural para la práctica de diversos deportes de aventura, también sus cielos, los más limpios del hemisferio sur que permiten disfrutar del astroturismo más espectacular del mundo. La gastronomía y vinicultura particular en grandes ciudades, como Santiago de Chile, son atractivos de nivel mundial, también pintorescos pueblos y regiones, como la de O'Higgins, recientemente nombrada como uno de los lugares que visitar este año por The New York Times.