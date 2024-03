Lindner Hotel Group y 12.18. Group fusionan sus operaciones hoteleras

miércoles 27 de marzo de 2024 , 07:35h

Las dos empresas asociadas consolidan sus ámbitos de actividad y refuerzan su orientación hacia un crecimiento cualitativo y focalizado. Con 33 de los 35 hoteles de LHG operando bajo marcas Hyatt, esta fusión supone una gran oportunidad para fortalecer la relación de Lindner e impulsar un mayor crecimiento con Hyatt.

Lindner Hotel Group (LHG) se hará cargo de la explotación de cinco hoteles anteriormente gestionados por el 12.18. Group (12.18.). La cartera de LHG pasará así de dos a cuatro marcas y 12.18 se centrará en las actividades inmobiliarias. Ambas empresas consideran la fusión como otro hito en sus respectivas estrategias de crecimiento.

La adquisición refuerza la posición de LHG como operador y arrendatario de inmuebles hoteleros. Además de ampliar su cartera de marcas, ahora opera en otros tres países: Italia, Reino Unido y Estados Unidos. "La integración marca el siguiente capítulo en nuestra dirección estratégica", afirma Arno Schwalie, consejero delegado de Lindner Hotel Group. "Crecemos con una estrategia multimarca claramente diferenciada y reforzamos así nuestra posición en el mercado europeo del ocio".

Como resultado de la adquisición, LHG aumentará su facturación en unos 90 millones de euros y añadirá más de 1.000 habitaciones a su cartera. LHG ahora operará 35 hoteles en ocho países europeos y en EE.UU., con seis hoteles adicionales en proyecto. LHG empleará a unas 2.500 personas y espera generar unos ingresos de unos 330 millones de euros en 2024. Con 33 de esos hoteles operando bajo marcas Hyatt, esta fusión también supone una gran oportunidad para fortalecer la relación de LHG e impulsar un mayor crecimiento con la compañía líder mundial en hospitalidad. Manteniendo su enfoque "asset-light", Hyatt ha duplicado el número de habitaciones de lujo, triplicado el número de habitaciones resort y cuadruplicado el número de habitaciones lifestyle en sólo cinco años. Con el 70% de sus habitaciones clasificadas como de lujo y de gama alta, la cartera de Hyatt ha crecido para satisfacer la creciente demanda de alojamientos de lujo y resorts, manteniendo al mismo tiempo una calidad constante y de primer nivel, experiencias personalizadas y un servicio a medida.

12.18. se centra en actividades inmobiliarias

12.18. se centra en la adquisición, desarrollo y reposicionamiento de inmuebles hoteleros y en la prestación de servicios de gestión de activos a sus socios de capital. "En el futuro, ya no explotaremos hoteles nosotros mismos. Sin embargo, en LHG tenemos un socio fuerte con el que trabajaremos estrechamente en la explotación de hoteles. Así, como 12.18. podemos seguir ofreciendo a nuestros socios de capital una amplia cartera de servicios que van desde la adquisición y concepción, financiación, desarrollo y reposicionamiento hasta la explotación y venta de inmuebles hoteleros", afirma Adrián Lindner, director general de 12.18. "Como hicimos en el pasado, seguiremos decidiendo individualmente el concepto de explotación de cada propiedad para encontrar el que mejor encaje y también trabajaremos con operadores y marcas externas, junto a nuestra asociación con LHG".

Cuatro marcas fuertes bajo un mismo techo

Actualmente, LHG opera hoteles y resorts bajo las dos marcas Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels. Tras el acuerdo de colaboración exclusiva de LHG con Hyatt anunciado en 2022, Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels forman parte de la marca JdV by Hyatt, una colección de hoteles independientes con personalidades únicas y un fiel reflejo a sus ubicaciones.

Tradición e innovación se unen en los multipremiados Lindner Hotels & Resorts. Desde hoteles de negocios con modernas instalaciones para reuniones hasta hoteles temáticos, lujosos spas, complejos de golf y lugares urbanos, combinan a la perfección la hospitalidad con la pasión, el deporte y la indulgencia. LHG reposicionó la marca con sus 24 hoteles ya en 2023.

Con su diseño inspirador, su estilo desenfadado y su apuesta por la sostenibilidad, los hoteles boutique urbanos de la marca me and all hotels situados en lugares céntricos de ciudades apasionantes atraen sobre todo a los viajeros urbanos y de negocios y a los habitantes de zonas urbanas que quieren combinar la vida, el trabajo y la fiesta. Los socios locales de la escena gastronómica, musical y artística y del mundo de las startups crean constantemente nuevas experiencias con cocinas pop-up, eventos y productos sostenibles. La marca se está desarrollando de forma dinámica: seis hoteles me and all están en funcionamiento, y otros seis están en fase de planificación.

Con los hoteles 12.18., LHG se hace ahora con hoteles y resorts excepcionales en el segmento del ocio y amplía su cartera de marcas con otras dos marcas: 7Pines Hotels & Resorts y L-Collection.

Tanto 7Pines Resort en Ibiza como Cerdeña se encuentran entre los destinos hoteleros más bonitos del Mediterráneo. 7Pines Hotels & Resorts ofrece un lujo relajado y experiencias de estilo de vida que se centran en los deseos y el bienestar de cada huésped. La promesa única de 7Pines Hotels & Resorts son las experiencias extraordinarias que enriquecen la estancia en cada destino y crean momentos inolvidables que los huéspedes recordarán. La marca también está preparada para crecer significativamente. Ya forma parte de la colección Destination by Hyatt.

La L-Collection se ha creado de nuevo para incluir los demás hoteles gestionados anteriormente por 12.18, todos ellos propiedades individuales de gran categoría como SCHLOSS Roxburghe (Scottish Borders/Reino Unido), Hotel Stadt Hamburg (Sylt/Alemania) y San Carlos Hotel (Nueva York/Estados Unidos). Cada uno de ellos tiene su propia identidad y carácter distinguidos. Lo que todos tienen en común es el compromiso con la hospitalidad de primera clase y las experiencias exclusivas. Desde acogedoras vacaciones en familia rodeadas de naturaleza hasta escapadas urbanas con la vibrante energía y el estilo urbano de sus respectivas ciudades.

Tanto 7Pines Resort en Ibiza y Cerdeña, como SCHLOSS Roxburghe en Escocia, forman parte de Destination by Hyatt, una colección de hoteles independientes individuales en canto a diseño pero conectados por el compromiso de captar la verdadera esencia de cada lugar.

"Con nuestra cartera internacional de cuatro marcas, tenemos una oferta diferenciada y amplia que nos hace más atractivos para diversas partes interesadas, como huéspedes, talento, promotores de proyectos y arrendadores", afirma Jörg Lindner, presidente del Consejo de Supervisión de LHG y también socio director del Grupo 12.18.