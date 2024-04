La cadena hotelera lanza su promoción Leonardo Summer para Mallorca, Ibiza y Costa del Sol

miércoles 17 de abril de 2024 , 09:06h

La cadena Leonardo Hotels lanza su promoción especial de Leonardo Summer, con la que se puede ahorrar un 20% al reservar las vacaciones de este verano en sus hoteles de Mallorca, Ibiza y Costa del Sol.

Desde el 15 de abril y hasta el final de la temporada de verano todos los viajeros que reserven a través del sitio web oficial de Leonardo Hotels podrán beneficiarse de un 20% de descuento en sus reservas gracias a esta promoción exclusiva, utilizando el código SUMMER24LH.

Esta promoción aplica exclusivamente a los cuatro hoteles de la cadena en Mallorca (Leonardo Royal Hotel Mallorca, Leonardo Royal Hotel Mallorca Suites, Leonardo Royal Hotel Mallorca Palmanova, y Leonardo Boutique Hotel Mallorca Port Portals – Adults Only), a sus tres establecimientos en Ibiza (Leonardo Royal Hotel Ibiza Santa Eulalia, Leonardo Royal Hotel Ibiza Suites y NYX Hotel Ibiza – Only Adults by Leonardo Hotels), y a su hotel en Fuengirola (Leonardo Hotel Fuengirola Costa del Sol).

Con esta destacada selección de hoteles ubicados en algunos de los destinos turísticos españoles más solicitados, Leonardo Hotels despunta como marca vacacional en el mercado nacional. En Mallorca ofrece a sus clientes la serenidad de las aguas cristalinas y de la calidez del sol mediterráneo, mientras que en Ibiza pone a su alcance la vibrante vida nocturna de la isla y sus populares mercadillos hippies, sin duda una experiencia genuina. Fuengirola, por su parte, con su encantador paseo marítimo y playas de arena fina, complementa esta oferta vacacional con su atmósfera tranquila y familiar.