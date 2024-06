Planes para disfrutar de las Palmas de Gran Canaria con niños

viernes 14 de junio de 2024 , 09:00h

Con un clima excepcional durante todo el año y una riqueza cultural incomparable, Las Palmas de Gran Canaria ofrece experiencias inolvidables para niños y adultos por igual, porque aburrirse aquí no es una opción. Su combinación única de playas y naturaleza con una historia rica y vibrante, la convierte en un destino familiar ideal con actividades para todas las edades. Estas seis experiencias son muestra de ello.

Un día de playa en Las Canteras

Extendiéndose a lo largo de más de tres kilómetros, esta playa de aguas tranquilas y arena dorada es el lugar perfecto para disfrutar de un día de sol y diversión en familia. Además de nadar y construir castillos de arena, se pueden practicar actividades como surf, paddle surf, kayak, tenis de playa y vóley-playa. Es, además, una de las mejores playas urbanas del mundo, una rara joya en plena ciudad donde conviven locales y visitantes en torno al mar. Temprano en la mañana o al caer la tarde, el paseo marítimo que rodea la zona es idóneo para caminar sin prisas y disfrutar de las vistas.

Maravillarse en el Museo Canario

Situado en el barrio histórico de Vegueta, es una visita ineludible para conocer a la población aborigen de Gran Canaria, los canarios. Su colección de momias y esqueletos de aborígenes generará curiosidad en los más pequeños de la casa; al contemplar sus vitrinas se tiene la sensación de estar entrando en el estudio de un científico de una época pasada. Además, un domingo al mes se organizan visitas familiares con una temática diferente cada vez y una programación que incluye visitas teatralizadas, talleres especiales, cuentacuentos o juegos de pistas.

Jugar a ser descubridores en la Casa de Colón

En 1492, catorce años después de la fundación de la ciudad en 1478, Cristóbal Colón hace su primera escala en Gran Canaria, donde también se detuvo en el segundo y cuarto viaje, para reparar La Pinta antes de cruzar el Atlántico. Es este fascinante museo, ubicado en el casco antiguo de la ciudad, los niños pueden sentirse como auténticos descubridores, explorar réplicas de las embarcaciones de Colón, aprender sobre la vida en el siglo XV y participar en actividades interactivas diseñadas especialmente para ellos.

Perderse entre la vegetación del Jardín Canario

Sin salir del municipio, las familias pueden disfrutar de excursiones que le acercan a la naturaleza y las singulares características que de ella se dan en el archipiélago. Es el caso del Jardín Canario, en el barrio de Tafira, un hermoso jardín botánico que alberga una impresionante colección de plantas endémicas de Canarias y especies exóticas de todo el mundo. El Jardín Botánico Viera y Clavijo, bautizado así en honor a uno de los pioneros de la ciencia en Canarias, es también una institución botánica y un centro para la conservación e investigación de la flora de la región Macaronésica (Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde). Los niños pueden aprender sobre la flora y la fauna mientras disfrutan de un agradable paseo por los senderos del jardín.

Apuntarse a una clase de surf

Las Palmas de Gran Canaria, una de las ciudades pertenecientes a la Red Mundial de Ciudades del Surf (WSCN), ofrece spots geniales para la práctica del surf. La zona de iniciación se sitúa en La Cícer, el único spot de Las Canteras que no está a refugio de La Barra, por lo que cuenta con olas perfectas para practicar este emocionante deporte. En el paseo marítimo, en el que vale la pena pasarse por la heladería Peña La Vieja, se acumulan diversas escuelas de surf que ofrecen desde clases de iniciación para todas las edades hasta paquetes personalizados para familias o campamentos de verano con diversos deportes de playa.

Experimentar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología

Prohibido no tocar, prohibido no pensar, pues este enclave ideal para niños ofrece la posibilidad de disfrutar la ciencia en vivo. El museo dispone de salas de exposiciones llenas de piezas y módulos interactivos, un planetario y un invernadero con ecosistemas de Canarias, así como una sala de proyecciones de cine de gran formato y de conferencias. Situado en el muelle de Santa Catalina, en un edificio de la antigua naviera británica Elder DempsterLines Ltd., en su interior cuenta con la presencia de diferentes disciplinas, como las matemáticas, la física, la biología, la informática, la ingeniería o el arte.