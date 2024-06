The Book of Mormon triunfa en los Premios Teatro Musical

jueves 27 de junio de 2024 , 08:26h

La comedia musical ha cosechado cuatro reconocimientos en la 16ª edición de los PTM: Mejor Musical, Mejor Dirección de Escena, Mejor Actor Protagonista y Mejor Actor de reparto; y lo celebra alargando su temporada en el Teatro Calderón hasta el mes de noviembre.

The Book of Mormon se ha coronado en los Premios Teatro Musical. Las críticas y los premios lo avalan, este musical no deja indiferente a nadie. En la decimosexta edición de los PTM, el musical de SOM Produce que ocupa la cartelera del Teatro Calderón se alzó con algunos de los galardones más relevantes: Mejor Musical, Mejor Dirección de Escena, Mejor Actor Protagonista y Mejor Actor de reparto. Con el bagaje de los creadores de South Park y del compositor de grandes éxitos como las canciones de películas como Coco y Frozen, The Book of Mormon no deja de sorprender al público con su divertidísimo guion y sus pegadizas canciones.

De la mano de SOM Produce, productora líder de musicales en España, con grandes éxitos como Matilda, Priscilla, West Side Story, Billy Elliot, Sonrisas y Lágrimas o Mamma Mía!, se puede disfrutar de The Book of Mormon, durante toda la semana, en el Teatro Calderón. Las críticas lo avalan, considerado “el musical más atrevido, salvaje y divertido hasta la fecha”, “el mejor musical del siglo”, “una noche de carcajadas sin paliativos” o “indecentemente divertida”, y los Premios Teatro Musical y el público, dan cuenta de estas reseñas. Por ello, la comedia musical del momento va a alargar su temporada más allá del verano y estará disponible el Teatro Calderón hasta el mes de noviembre.

The Book of Mormon es la gran comedia musical de referencia que triunfa en Broadway desde hace 12 años y en Londres desde hace 10. Es la única comedia contemporánea que se representará simultáneamente en las tres grandes capitales mundiales de los musicales. Multipremiado también con 9 Tony (incluido Mejor Musical), 4 Olivier y con más de 9 millones de espectadores, y que está arrasando en Madrid desde octubre de 2023.