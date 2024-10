La isla Aitutaki un verdadero paraíso de la Polinesia neozelandesa

lunes 21 de octubre de 2024 , 10:00h

“La laguna perfecta”, “un auténtico paraíso tropical”, “las playas más bellas del mundo”, “más allá de los tópicos”, son solo algunas de las descripciones que se hacen de la laguna de Aitutaki, en la Polinesia neozelandesa. Pero ¿es realmente así? ¿Es Aitutaki un paraíso?

Un vuelo de 40 minutos desde Rarotonga, la isla más poblada de las Islas Cook, seguido de un breve trayecto en barco, lleva a One Foot Island, considerada una de las playas más bonitas del mundo. Su arena blanca y deslumbrante, junto con sus aguas tan turquesas que permiten ver las escamas de los peces que nadan a su alrededor, crean un paisaje idílico.

A lo lejos, es posible distinguir a otros visitantes, que parecen abandonados en esta isla desierta, asombrados por la fuerza de la naturaleza, donde el único sonido que se escucha es el de las olas rompiendo contra el arrecife de coral. Además, One Foot Island es un lugar muy romántico; muchas parejas eligen casarse aquí en un ambiente de total sencillez, con los pies en la arena, un vestido simple y solo la naturaleza como telón de fondo.

Aunque si alguien busca una experiencia más relajada y regresa en barco a la laguna de Aitutaki, la situación no cambiará mucho. Y es que aquí los visitantes parecen perderse entre las vastas palmeras de coco. No hay multitudes ni caos, nadie ejerce presión, el índice de criminalidad es casi inexistente, y no hay tráfico, ni siquiera un semáforo.

¿Y qué decir sobre sus casi 2.000 habitantes? Son tan hospitalarios que puede resultar abrumador. Sin embargo, el viajero que decida quedarse no puede perder la oportunidad de asistir a la misa dominical en la iglesia más antigua de las Islas Cook y compartir se experiencia con los lugareños, quienes estarán encantados de relatar sus antiguas tradiciones y costumbres, haciendo partícipe a los visitantes de su rica cultura.

Dado que la isla es pequeña, una aventura recomendable es explorar la extensa laguna, con motus (islotes) deshabitados, a bordo de un crucero. Allí, se puede aprovechar la agradable temperatura del agua para practicar esnórquel junto a tortugas, peces tropicales y grandes carángidos. En cambio, para quienes buscan mayor tranquilidad, existe la opción de quedarse en uno de esos motus – ideal para una escapada romántica – con una cesta de picnic y algo de champán. Al regresar, una excursión en tabla de SUP o en kayak al atardecer mostrará rápidamente por qué esta isla es una de las favoritas entre las parejas.

Actividades para los amantes de la aventura

Sin embargo, Aitutaki no es solo para los románticos, sino también para los deportistas. Y es que la isla es famosa por ser una de las mejores del mundo para practicar kitesurf. Tanto los principiantes como los expertos encontrarán aquí las condiciones que necesitan gracias a sus fondos bajos y arenosos.

Una de las actividades más especiales que ofrece la isla es la oportunidad de nadar con ballenas jorobadas durante su migración entre los meses de julio y octubre. Este fenómeno natural es una gran experiencia para los amantes de la naturaleza, que pueden observar de cerca estos animales en su hábitat natural.

Por último, Aitutaki alberga su famosa maratón anual que atrae a deportistas de todo el mundo y que está forjando una reputación en el panorama internacional del maratón como una cita ineludible para corredores y aficionados que buscan una experiencia diferente.

Todo ello afirma que Aitutaki no es una simple isla de Polinesia neozelandesa. Va mucho más allá, pues se trata de uno de los mayores paraísos del mundo y una experiencia que merece la pena vivir una y mil veces. Si nos preguntamos si este es el destino con el que sueñan los viajeros, la respuesta es sí.