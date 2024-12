El musical Sonrisas y Lágrimas está en Madrid para toda la familia

martes 10 de diciembre de 2024 , 18:58h

Coincidiendo con el 75 aniversario de la publicación de las memorias de María Von Trapp, se puede ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid, el musical ‘Sonrisas y Lágrimas’ – Youth Edition que donará los beneficios que se obtengan a la Fundación Altius España, que se dedica a ayudar a los colectivos más vulnerables promoviendo su inserción social y laboral dentro de los valores cristianos.

42 jóvenes actores de entre 7 y 18 años dan vida al legendario musical de Howard Lindsay y Russel Crouse. Sonsoles Rz-Villar Mac-Veigh bajo la dirección de Glee Club Academy que cuenta con la licencia del musical en España otorgada por Concord Theatricals The Sound of Music Youth Edition.

El musical cuenta con texto en castellano y repertorio musical en inglés.

Con parte del elenco INOUT VIAJES pudo hablar antes de la función y esto fue lo que nos contaron:

“Empezamos ya hace un año y medio con la obra y hemos ensayado mucho y volvemos a Madrid con mucha más energía para estar en el Teatro Bellas Artes” (explica el joven actor-cantante que interpreta al capitán Von Trapp.

“Hemos hecho un montón de esfuerzo, pero creemos de verdad que se va a ver la recompensa de ese esfuerzo y trabajar todo este año ha sido superbonito porque ya lo hacemos como si de verdad fuésemos una familia”. (esta vez nos responde la novicia María)

Y para saber cuál fue el mayor reto a la hora de llevar adelante el espectáculo, responde: “Creo que el mayor reto de participar ha sido poder coordinarnos porque somos un elenco muy grande. Somos un montón de niños, porque aquí hay siete, pero hay otros 4 grupos de siete, por eso lo más complicado ha sido coordinarnos entre todos y aprenderse las armonías que también son muy difíciles:”

¿Habéis visto la película?

Casi al unísono responden que:

¡Sí! Muchas veces.

Y la peque afirma que ella ya cuatro.

¿En qué se diferencia el musical de la película?

Responde la peque sin dudar mientras los demás sonríen…

“Hemos quitado la parte de cuando aparece otra mujer –la apuntan que es la baronesa—Esa, pues cuando aparece que se va a casar con el capitán, pero al final se casa con María, pues esa parte…

El resto de los “hijos” de la familia Trapp asienten….

“Es que se alargaba mucho la obra”

El musical dura unas dos horas con una pausa.

¿Os poneis nerviosos al subir al escenario?

Revuelo general en el grupo…

Un poco de nervios al principio por si algo sale mal, pero luego cuando empezamos a cantar y actuar, se nos olvidan…

Entras en caída libre, cuando empiezas estás nervioso, pero luego ya está y adelante…

Y como estamos todos juntos en el escenario eso nos ayuda

Lo que nos resulta más complicado -responde el capitán- es cuando llegamos al teatro y vamos a hacer las transiciones porque ahora ya tenemos todo el atrezo y hay que encajarlo…

¿Se portan bien los siete?

Sí, y si no saco el silbato.

Risas generalizadas, hay que explicar para quien no conozca la obra, que el capitán Trapp, antes de la llegada de María, los tiene educados a base de silbato para cumplir con sus órdenes, por algo es militar, y que hagan sus tareas…

¿Y quién es el más o la más revoltosa de los siete?

Aquí también hay unanimidad y todos señalan al mismo niño…

Todos a por mí – comenta entre risas.

¿Qué esperáis del público?

Que se lo pase bien y que disfrute como hacemos nosotros…

Y que nos aplaudan – matiza el capitán, entre las aseveraciones del resto de este joven elenco.

¿Qué diríais al público para convencerlo y que venga?

Vuelve a ser la más pequeña quién rápida toma en primer lugar la palabra.

Se lo recomiendo mucho porque lo van a pasar bien…

Y la palabra pasa de uno a otro sin solución de continuidad.

…porque es un show bonito para verlo en familia…

…y si vienes con tus niños se lo van a pasar muy bien porque van a ver otros niños en el escenario…

… y además es todo a beneficio de la fundación Altius porque los queremos ayudar porque hacen muchas cosas bonitas…

… Como por ejemplo tienen ahora mismo cinco naves en Valencia y están ayudando a aquellos afectados por al DANA y es muy impactante lo que hacen.

¿Y quién se pone más nervioso o nerviosa?

De nuevo alboroto y risas y habla al que todos señalaron como el más revoltoso:

Es que hay una parte que tengo que hacer un falsete superalto y… vamos… que es muy difícil…

Sonrisas y Lágrimas – The Sound of Music Youth Edition se representará los días 14, 21, 22, 28 y 29 de diciembre a las 12:00h y los días 23 y 30 de diciembre habrá dos funciones a las 17,30 y a las 20,00 h, en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Sinopsis

"The Sound of Music/ Sonrisas y Lágrimas" está basado en las memorias de Maria Von Trapp.

Ambientado en Austria, finales de los años 30 del siglo XX, el musical cuenta la historia de María, una novicia que acepta un trabajo como institutriz de una familia numerosa mientras decide si quiere convertirse en monja.

Rápidamente establece una conexión especial con los niños a través de la música, enamorándose de ellos y, finalmente, de su padre viudo, el capitán Von Trapp.

A las puertas de la Segunda Guerra Mundial, al capitán le ordenan aceptar un encargo en la marina alemana, pero se opone a los nazis.

Él y María elaboran un plan para huir de Austria con los niños.

Muchas canciones del musical se han convertido en míticas: "Do-Re-Mi", "My Favorite Things", "Edelweiss", "Climb Every Mountain" y la canción principal "The Sound of Music".