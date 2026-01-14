FITUR lanza FITUR Experience, un nuevo espacio centrado en el turismo experiencial

miércoles 14 de enero de 2026 , 08:45h

La Feria Internacional de Turismo inaugura la nueva sección en colaboración con VIATOR para poner en primer plano el crecimiento del turismo experiencial como motor de innovación global.

Con la mirada puesta en un viajero que ya no busca solo destinos, sino vivencias que le conecten con el lugar, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID, lanza FITUR Experience, nueva sección que visibilizará la relevancia que el turismo de experiencias está adquiriendo en la evolución del sector.

FITUR Experience, que abrirá sus puertas el jueves 22 de enero en el Pabellón del Conocimiento, el nuevo hub donde se concentrarán los contenidos de innovación, digitalización y tendencias de la industria turística, pondrá el foco en cómo el turismo de experiencias se ha consolidado como una de las dinámicas más transformadoras del sector a nivel global. Impulsado por viajeros que buscan vivencias auténticas, personalizadas y emocionalmente significativas, y gracias al avance de las plataformas digitales, la diversificación de la oferta y el crecimiento del interés por el desarrollo sostenible, el turismo experiencial no solo ha ampliado su alcance internacional, sino que también se ha convertido en un motor clave para la innovación y la competitividad en destinos emergentes y consolidados.

Una jornada profesional para entender el auge del turismo experiencial

El programa profesional de FITUR Experience, realizado en colaboración con Viator, una empresa de Tripadvisor y el mayor mercado de experiencias de viaje del mundo, permitirá trazar una panorámica del mercado global de las experiencias, con análisis sobre el tamaño de la industria, las expectativas del viajero, los patrones de reserva que están marcando su evolución.

Con un programa de conferencias profesionales dirigidas a empresas, destinos y operadores, ofrecerá una mirada amplia a su creciente influencia en la forma de elegir y vivir un viaje, así como a su aportación para lograr un turismo más sostenible, que impulsa la economía local, la conservación del patrimonio cultural y natural y la diversificación de la oferta turística. Además, expertos compartirán casos reales que mostrarán cómo trabajan los operadores, qué elementos diferencian a las propuestas con mejor desempeño, desde la personalización hasta la sostenibilidad o la creciente demanda de experiencias premium, y cómo esta tendencia turística puede transformar los productos turísticos de pequeños emprendedores locales.

La jornada avanzará con contenidos centrados en la comercialización y visibilidad de las experiencias, incluida una aproximación a los principales canales de distribución y a las claves que determinan la conversión y el rendimiento de un producto en plataformas globales. También se abordarán buenas prácticas de operadores con alto desempeño, así como recomendaciones basadas en datos reales y casos de éxito.

Asimismo, dedicará un espacio al contexto español con una lectura de las tendencias que están definiendo la demanda y la oferta en el país: desde el crecimiento del turismo hasta el impulso de propuestas gastronómicas, culturales o de aventura que están ganando protagonismo en distintos territorios. Este bloque permitirá identificar oportunidades de desarrollo tanto para destinos consolidados como para áreas emergentes.

FITUR Experience se abre al viajero el fin de semana

Durante el fin de semana, el sábado 24 de enero y el domingo 25, FITUR Experience abrirá su espacio al público con una programación que incluirá la XVI Quedada de Viajeros, organizada por Minube, así como una cuidada selección de actividades diseñadas por los expositores que transforman a FITUR en una verdadera fiesta del turismo y que están diseñadas para ofrecer a los visitantes experiencias únicas y momentos inolvidables en su visita a la Feria.

FITUR Experience nace en un momento en el que el turismo experiencial está transformando la cadena de valor del sector y generando nuevas oportunidades para territorios, empresas y profesionales. Una tendencia que la sección recoge y proyecta dentro de la Feria Internacional del Turismo, organizada del 21 al 25 de enero por IFEMA MADRID, como un espacio que da voz a quienes están liderando este cambio y a las experiencias que hoy definen una manera distinta de viajar.