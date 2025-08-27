Los miembros SkyMiles eligen el próximo destino isleño de la aerolinea Delta

miércoles 27 de agosto de 2025 , 09:35h

Delta estrena su primera ‘Route Race’ para elegir qué destino europeo se incorporará a su calendario de verano en 2026, con la isla pitiusa en competencia con Malta y Cerdeña. Los miembros de SkyMiles pueden votar ya en la aplicación de la compañía.

Delta emplaza a sus clientes y empleados a dar forma a su red de una manera que ninguna otra línea aérea lo ha hecho antes. Así, en la primera Route Race de Delta, los miembros de SkyMiles y el personal de Delta pueden votar cuál de las tres islas mediterráneas de Ibiza, Malta y Cerdeña se incorporará al mapa de vuelos de la compañía en el verano de 2026. Si Ibiza gana esta votación, se sumaría a Barcelona y Madrid como tercer destino en España de Delta Air Lines.

Con más de 300 destinos, y en continuo crecimiento, Delta sigue ampliando su red global para conectar a los viajeros con las ciudades más solicitadas del mundo. Este verano, la compañía ha operado su mayor programa transatlántico hasta la fecha, que incluye el lanzamiento de Catania, Italia, el primer vuelo directo de Delta a Sicilia. Ahora, clientes y empleados de Delta tienen la oportunidad de ayudar a elegir qué destino mediterráneo se añadirá al mapa en 2026.

“Los miembros de SkyMiles y los empleados de Delta son el centro de todo lo que hacemos. La Route Race les pone en valor, dándoles la oportunidad de elegir a dónde quieren volar y les invita a ayudar a dar forma a la red global de Delta”, afirma Paul Baldoni, Vicepresidente Senior de Planificación de Redes. “Los destinos a los que vuela Delta son más que simples puntos en un mapa: son puertas de entrada a la cultura, la conexión y las posibilidades, y esta es una oportunidad para que nuestros miembros y empleados se acerquen a uno de ellos”.

Así es la Route Race

Hasta el 29 de agosto, los miembros de SkyMiles pueden votar en la aplicación. Para votar, hay que ir a las páginas “Explorar” y “Viaje” dentro de la aplicación, confirmando las credenciales de SkyMiles y después elegir el destino entre las tres islas propuestas. Las votaciones ya están abiertas.

Cada destino está representado por un avión de Delta, y cada voto ayuda a determinar qué ruta despegará el próximo verano. Los resultados finales se anunciarán unos 30 días después del cierre de la votación.

Tres islas de ensueño

Ibiza, España: Para aquellos que aman los destinos que cobran vida al caer la noche. Ibiza es la capital mundial de la vida nocturna, con DJs de fama mundial, fiestas en la playa y energía desde el atardecer hasta el amanecer. Pero la isla también sabe cómo ralentizar el ritmo con calas escondidas, chiringuitos y excursiones de un día a la cercana Formentera para disfrutar de un equilibrio más tranquilo. Es perfecta para aquellos que quieren que su viaje sea a partes iguales relajación y diversión.

Malta: Para los que buscan algo más que playas y diversión, Malta combina siglos de historia con el encanto soleado del Mediterráneo. Un día se puede pasear por antiguas fortalezas o calles declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y al día siguiente estar en un barco rumbo a bahías de aguas turquesas. Es un destino para aquellos que buscan cultura, paisajes y relajación, todo en un solo lugar.

Cerdeña, Italia: Para los clientes que aman un ritmo más lento, pero aun así quieren aventura, Cerdeña es la combinación definitiva. Los días aquí pueden comenzar con una caminata por acantilados escarpados, continuar con un baño en un lugar escondido y terminar con pasta fresca y vino local en un pueblo costero. Es un lugar donde la belleza natural, la historia y la gastronomía comparten protagonismo.

En la actualidad Delta ofrece vuelos non-stop entre Barcelona y Atlanta, New York JFK y Boston, Con la adición de la ruta entre Barcelona y Seattle a partir de mayo 2026, Delta sumará 4 destinos en EE. UU. servidos desde la Ciudad Condal. Por otro lado, Delta cuenta con un vuelo diario directo entre Madrid y New York JFK.