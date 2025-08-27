Programación cultural en Filadelfia por el 250º aniversario de Estados Unidos

A medida que se acerca el 250º aniversario de los Estados Unidos en 2026, Filadelfia se llena este otoño de una gran programación cultural, artística y de entretenimiento. Desde la apertura de nuevos museos hasta festivales de todo tipo, Filadelfia se presenta como el destino ideal para el otoño, aún más accesible gracias al vuelo directo con American Airlines desde Madrid.

Un nuevo museo en Benjamin Franklin Parkway: Calder Gardens

En el corazón de Filadelfia, a lo largo de la Benjamin Franklin Parkway, Calder Gardens está llamado a redefinir el concepto de espacio cultural, yendo más allá de la idea tradicional de museo. Con inauguración prevista para el 21 de septiembre, este nuevo destino rinde homenaje al legado del artista Alexander Calder, nacido en Filadelfia y reconocido mundialmente, y combina la visión arquitectónica de Herzog & de Meuron con el meticuloso paisajismo de Piet Oudolf. Ubicado en un jardín con más de 200 especies de plantas, el complejo acogerá selecciones rotativas de obras maestras procedentes de la Calder Foundation y otras colecciones, expuestas en armonía con la naturaleza y el paso de las estaciones. El edificio, de casi 18.000 metros cuadrados, integrado en el paisaje y revestido de metal reflectante, será también escenario de conciertos, lecturas, representaciones y actividades de mindfulness para celebrar el espíritu experimental de Calder y fomentar nuevas perspectivas para la mente, el cuerpo y el espíritu.

Fringe Festival

Para los amantes de las artes escénicas, el Philadelphia Fringe Festival es una celebración de cuatro semanas dedicada al arte, la innovación y la creatividad, con más de 1.000 espectáculos que se desarrollan de septiembre a octubre en todos los barrios de la ciudad. Este festival dinámico incluye teatro, conciertos e instalaciones que van desde lo íntimo hasta lo espectacular, con obras audaces e interactivas creadas o autoproducidas por artistas tanto nacionales como internacionales. El Philadelphia Fringe Festival es uno de los eventos culturales más dinámicos e inclusivos de Estados Unidos, que cada año transforma la ciudad en un gran escenario de arte contemporáneo. Organizado por FringeArts, el festival se inspira en el movimiento global “Fringe” nacido en Edimburgo y destaca por su apertura: sin selección ni jurado, cualquiera puede participar. Artistas emergentes y consolidados, locales e internacionales, presentan propuestas innovadoras y experimentales en teatros, galerías, espacios públicos y lugares no convencionales por toda Filadelfia.

Festival DesignPhiladelphia

En su 21ª edición, el DesignPhiladelphia Festival regresa del 1 al 12 de octubre para celebrar el diseño en todas sus formas. Exposiciones, charlas, instalaciones, fiestas y actividades familiares llenarán de vida tanto los espacios públicos como los privados, situando el diseño en el centro de la innovación y la identidad urbana. El festival se desarrollará en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos Cherry Street Pier y el Center for Architecture and Design, ambos sedes clave del evento. La inauguración será el 3 de octubre con la esperada Kickoff Party en Dorrance Hamilton Hall: una velada con música, cócteles y las mentes más creativas de la ciudad, que incluirá además una ceremonia de premios a las figuras más visionarias del panorama local del diseño.

Hispanic Heritage Month

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, Filadelfia se llena de vida con el Mes de la Herencia Hispana, una celebración en toda la ciudad que rinde homenaje a su vibrante comunidad hispana y latina. Las festividades comienzan el 7 de septiembre con La Feria del Barrio en el animado vecindario de Centro de Oro, en North Philly, continúan el 28 de septiembre con el colorido Desfile Puertorriqueño a lo largo de la Benjamin Franklin Parkway, y culminan del 12 al 18 de octubre con la Dine Latino Restaurant Week, que invita a los visitantes a saborear auténticos sabores en algunos de los restaurantes de propiedad latina más reconocidos de la ciudad. En conjunto, estos eventos muestran el rico espíritu multicultural de Filadelfia y suman aún más motivos para descubrir la ciudad en otoño.

2025OURfest: Desfile Nacional del Coming Out y Festival 2025

Del 10 al 12 de octubre, Filadelfia acoge nuevamente OURfest, el único festival del país dedicado al National Coming Out Day y una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de la región. Durante tres días, el evento reúne un colorido desfile, actuaciones en directo, fiestas en la calle, actividades familiares y una variada programación comunitaria por toda la ciudad. Con raíces en la larga tradición de inclusión y activismo de Filadelfia, OURfest pone en valor la cultura queer, la visibilidad y el orgullo, dando la bienvenida a visitantes de todo el país para sumarse a esta vibrante celebración del amor y la diversidad.



Philadelphia Film Festival

Cada mes de octubre, el Philadelphia Film Festival convierte la ciudad en un escenario global para la narración cinematográfica, atrayendo a decenas de miles de cinéfilos, nuevos talentos y cineastas a una celebración de 11 días. Organizado por el Philadelphia Film Society, el festival presenta una cuidada selección de las películas más comentadas, premiadas y visionarias del año. Pero va mucho más allá de las proyecciones: es un auténtico punto de encuentro con estrenos, alfombras rojas, entrevistas con profesionales de la industria y encuentros con cineastas, celebrando el arte, el impacto y el futuro del cine. Este evento cultural de primer nivel pone el foco en Filadelfia, consolidándola como un destino cinematográfico de referencia y acercando la magia de la gran pantalla a un público cada vez más amplio.

El espectáculo de fuentes de Longwood Garden

En la región de Countryside, a las afueras de Filadelfia, los icónicos Longwood Gardens han presentado recientemente una gran ampliación, convirtiéndose este verano en protagonistas con el “Festival of Fountains”, en cartel hasta el 28 de septiembre de 2025, que transforma cada día en un espectáculo de agua, luz y música. Los surtidores del Main Fountain Garden alcanzan hasta 50 metros de altura, danzando al ritmo de evocadoras bandas sonoras, mientras que los fines de semana se iluminan con color y magia. Entre las novedades destacan los Fountain Fest Weekends, diseñados para familias, así como veladas románticas a la luz de las estrellas. Además del festival, Longwood Gardens ofrece espectáculos diarios, con 1.719 surtidores de agua que bailan al compás de la música y exhibiciones nocturnas iluminadas durante los fines de semana.