Vive la cultura tradicional japonesa en Osaka a través del teatro de marionetas Ningyo Johruri Bunraku

Asistir a una representación de bunraku en Osaka es como ir a la ópera en las ciudades europeas o a un musical en Nueva York o Londres.

A través del este arte tan querido por la gente de Osaka podrá sentir de cerca la cultura viva de esta región.

Ningyo Johruri Bunraku, el teatro de marionetas nacido en Osaka

El Ningyo Johruri Bunraku es un arte escénico originario de Osaka y una de las artes tradicionales más representativas de Japón. Sus orígenes se remontan a principios del período Edo (siglo XVII) y ahora es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El origen de la palabra bunraku proviene del nombre de la compañía «Bunrakuza», que lo popularizó.

En el bunraku, los marionetistas ponen el alma en cada escena, por lo que nunca hay dos representaciones iguales de la misma obra. En la escena «Michiyuki Hatsune no Tabi» de la popular obra «Yoshitsune Senbon Zakura» se puede apreciar esta magia que se produce en el bunraku.

Nakanoshima Bunraku, una experiencia que incluso los principiantes pueden disfrutar

Para quienes desean ver bunraku por primera vez, el Osaka City Central Public Hall (Auditorio Municipal de Osaka) celebra el evento «Nakanoshima Bunraku» una vez al año, cuyos innovadores recursos acercan el espectáculo incluso a espectadores principiantes.

Por ejemplo, cada obra se representa durante unos 30 minutos, para que el público pueda disfrutar únicamente de los momentos más destacados, al tiempo que se proyectan pinturas de artistas de arte contemporáneo mediante «video mapping», lo que transmite con mayor claridad las escenas de la historia. La experiencia se completa con subtítulos en inglés, también proyectados en el fondo del escenario.