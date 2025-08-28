The GET, trío de Nueva Orleans que canta en español y mezcla electrónica y folk, debuta en España

jueves 28 de agosto de 2025 , 08:55h

Del 9 al 17 de septiembre ofrecerán cuatro conciertos en Madrid —Open Folk, Club Matador, Intruso Bar y Peor Para El Sol— y pondrán el broche final en el HolaNolaFest de Santiago de Compostela.

El trío electro-folk The GET, formado en Nueva Orleans y con raíces latinas, visita España por primera vez este septiembre para presentar su singular propuesta sonora: una fusión de folk, art rock, post-punk y electrónica con letras en inglés y español.

El tour, que se desarrollará del 9 al 17 de septiembre, incluirá cuatro conciertos en Madrid —Open Folk (Paseo de las Delicias, 1), Club Matador (C/ Jorge Juan, 5), Intruso Bar (C. de Augusto Figueroa, 3) y Peor Para El Sol (C. de la Unión, 2)— y culminará en el HolaNolaFest (Borriquita de Belém, Rúa de San Paio de Antealtares, 22) de Santiago de Compostela.

La banda inicia así su desembarco en el panorama musical español antes del lanzamiento de su álbum debut “El Paraíso” en 2026.

Procedente de la ecléctica y vibrante escena musical de Nueva Orleans, The GET está liderado por el cantautor nicaragüense-cubano George Elizondo (voz y guitarra), acompañado por Chris Beroes-Haigis (violonchelo y efectos) y Vivi del Río (voz, teclados y sintetizadores). Su música mezcla instrumentos acústicos, beats y texturas electrónicas, transitando de la calidez del folk a la intensidad de las vanguardias sonoras.

La banda ha sido reconocida con la Artist Residency 2024/25 del Material Institute de Nueva Orleans, una beca que les ha permitido grabar, mezclar y masterizar su primer álbum, así como producir vídeos en directo de alta calidad. Entre ellos, destaca su más reciente lanzamiento, “Del Viento”, junto a otros temas como “Get This” o “Canción Fantasma”, interpretada en español, que conecta directamente con públicos hispanohablantes.

Su álbum debut, “El Paraíso”, verá la luz a principios de 2026 y promete un viaje sonoro que combina folk, rock, pop, música clásica y electrónica. A lo largo de nueve canciones, la banda explora temas desde la introspección y el consumo y abuso de sustancias hasta reflexiones de la vida, la muerte y el estado actual de la sociedad y el planeta.