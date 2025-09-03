Canyon Duffel Pack la nueva y versátil bolsa de viaje de Helly Hansen

miércoles 03 de septiembre de 2025 , 09:59h

Muy versátiles y compactas, duraderas y cómodas de llevar, las nuevas bolsas de viaje de la serie Canyon Duffel Pack de Helly Hansen, son perfectas para formar parte de cualquier aventura. Cuentan con numerosos detalles que aportan libertad y simplifican los desplazamientos. Están disponibles en distintos formatos (35, 50 y 65 litros).

¿Mochila o bandolera?

Las bolsas de viaje Canyon Duffel Pack facilitan y hacen más cómoda cada aventura. Dispone de correas ajustables para los hombros, que permiten llevar la bolsa de viaje en forma de mochila o bandolera. Estas correas se almacenan en un bolsillo especial situado en la tapa superior, y se pueden sacar fácilmente. Además, cuenta con un montón de cinchas tubulares que permiten levantar la bolsa de forma segura desde múltiples puntos.

Compactable y multicompartimentos

El diseño de la Canyon Duffel Pack incorpora múltiples compartimentos. Así, debajo de la tapa superior hay un bolsillo de malla de acceso rápido, diseñado para facilitar el almacenamiento de objetos más pequeños o aquellos que puedes necesitar a menudo. Además, la bolsa se pliega fácilmente y se guarda en su propio bolsillo.