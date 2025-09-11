Escenarios de película y rutas para redescubrir Palma, la capital Balear

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:21h

Desde thrillers hasta dramas románticos, Palma sido testigo de producciones cinematográficas como The Crown o El Verdugo. Su condición de ciudad cosmopolita y mediterránea la convierte en un espacio perfecto para recrear tanto ambientes europeos como escenas universales.

Entre el Mediterráneo y la historia, Palma se revela como un auténtico plató al aire libre. Sus calles adoquinadas, patios señoriales, la luz única del mar y enclaves como la Catedral, el barrio de La Lonja o el Castillo de Bellver han conquistado a directores de cine y productoras de todo el mundo.

La ciudad ha sido protagonista en producciones de cine y televisión que buscan escenarios genuinos y versátiles. Desde clásicos como El verdugo de Berlanga o Bahía de Palma, hasta superproducciones como Cloud Atlas, historias románticas como Me Before You o series como The Crown, Palma ofrece un decorado natural que combina modernidad y tradición, con un clima amable y una red de servicios técnicos que facilitan la producción audiovisual. No es casualidad que se haya convertido en escenario recurrente de rodajes internacionales y epicentro de festivales que acercan la gran pantalla al público.

Entre los clásicos filmados en la capital balear se encuentran Bahía de Palma (1962), es una comedia romántica y melodrama protagonizada por Arturo Fernández y Elke Sommer, filmada con la bahía de Palma como escenario principal. Se considera una de las primeras películas españolas en mostrar un bikini en pantalla. También, El verdugo (1963), dirigida por Luis García Berlanga, es una cinta combina escenas rodadas en exteriores de Madrid con tomas muy reconocibles en Palma de Mallorca.

Al mismo tiempo, festivales como el Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) consolidan su papel como centro de encuentro cultural y creativo, reuniendo en la ciudad a directores, guionistas y actores que ven en Palma no solo una localización de rodaje, sino un hub cinematográfico con proyección internacional. Sin olvidar el Atlàntida Film Fest, organizado por Filmin y con sede en Palma, es uno de los festivales más innovadores de España, centrado en nuevas narrativas audiovisuales y tendencias culturales.

Rutas de cine en Palma

La capital balear invita a recorrer la ciudad con los ojos del séptimo arte. Desde la bahía hasta los rincones más íntimos de su casco antiguo, cada parada es parte de un guion que ya ha pasado por el objetivo de una cámara.

Palma clásica en el cine español

Bahía de Palma : escenario de la película Bahía de Palma (1962), que mostraba por primera vez un bikini en el cine español.

: escenario de la película Bahía de Palma (1962), que mostraba por primera vez un bikini en el cine español. Barrio de Calatrava y la Lonja : localizaciones de La caja Kovak (2006), thriller de Daniel Monzón.

: localizaciones de La caja Kovak (2006), thriller de Daniel Monzón. Castillo de Bellver: su silueta ha aparecido en producciones españolas e internacionales, aportando dramatismo a escenas históricas.

Palma internacional

Puerto Portals y bahía de Palma : rodajes de The Crown, que recreó paseos reales en yates con la Catedral como telón de fondo.

: rodajes de The Crown, que recreó paseos reales en yates con la Catedral como telón de fondo. Aeropuerto de Palma y discoteca Tito’s : escenarios clave de La caja Kovak.

: escenarios clave de La caja Kovak. Hotel Formentor (cercano a la ciudad): elegido para Evil Under the Sun (1982), adaptación de Agatha Christie.

Palma romántica y contemporánea

Puerto de Sóller (excursión imprescindible desde Palma): donde se rodó Me Before You (2016), con su histórico tranvía y su preciosa bahía.

(excursión imprescindible desde Palma): donde se rodó Me Before You (2016), con su histórico tranvía y su preciosa bahía. Finca S’Estaca y Cuevas del Drach : elegidas para escenas de La caja Kovak.

: elegidas para escenas de La caja Kovak. Calles del centro histórico: que han servido de marco para películas de época como Bearn o la sala de las muñecas.

Recorrer Palma en clave de cine es también una invitación al turismo cultural. Rutas guiadas, visitas temáticas y experiencias vinculadas al cine permiten descubrir la ciudad desde una perspectiva única, la de un gran plató abierto al Mediterráneo.