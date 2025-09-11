Air Europa refuerza su ruta a Santo Domingo en Navidad

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:24h

República Dominicana y España estarán aún más cerca en las próximas fiestas de Navidad. Air Europa elevará a dos frecuencias diarias el número de vuelos que conectarán Madrid-Barajas y Santo Domingo entre el 18 de diciembre y el 31 de enero de 2026, lo que permitirá incrementar en un 87% la oferta de plazas y las posibilidades de conexión con la isla caribeña durante una de las épocas con mayor demanda del año.

A las actuales conexiones se sumarán un vuelo diario entre Madrid y la capital dominicana a las 11:30 y otro desde Santo Domingo hacia España a las 17:30. De esta forma, los clientes de la aerolínea contarán con más opciones para configurar sus desplazamientos gracias a la disponibilidad de cerca de 27.000 plazas para esta ruta entre mediados de diciembre y finales de enero.

Air Europa afianza así su compromiso con la región, donde ya es la compañía europea que más frecuencias opera. Además de los vuelos a Santo Domingo, cuenta con cinco frecuencias semanales a Punta Cana y otras dos a la capital del Cibao, Santiago de los Caballeros.

La operativa en esta ruta se presta con aeronaves Boeing 787, el modelo más avanzado y eficiente de su categoría. La flota Dreamliner, a la que se han unido este año tres nuevas unidades, es una de las principales señas de identidad de Air Europa. Estos aviones son capaces de reducir el consumo y las emisiones hasta en un 25%, así como de disminuir el impacto acústico en un 60%. Su diseño y tecnología permiten acortar hasta en 40 minutos los vuelos de largo radio. La disposición de su cabina, con techos más altos, ventanas un 30% más grandes y un innovador sistema de renovación del aire, elevan a su vez el confort y el descanso de los pasajeros en los trayectos de larga distancia. Asimismo, los clientes pueden disfrutar de una clase Business única, con asientos que se convierten en camas totalmente abatibles de dos metros; la mejor oferta de entretenimiento a bordo y una propuesta gastronómica con el sello del reconocido chef Martín Berasategui.