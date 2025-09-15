El MPM organiza el taller para adultos de dibujo y cómic 'Te-veo' Picasso

lunes 15 de septiembre de 2025 , 09:12h

Con motivo de la celebración del San Diego Comic-Con Málaga, el Museo Picasso Málaga organiza el taller para adultos de dibujo y cómic "Te-veo" Picasso, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre de 2025, de 10 a 14 h.

La actividad estará dirigida por el reconocido dibujante, ilustrador y profesor universitario Pepo Pérez, quien explorará las claves de ese lenguaje: diseño de página, técnicas de dibujo, uso del blanco y negro frente al color, recursos narrativos como bocadillos o metáforas visuales, entre otros aspectos.

Además de dibujar, los participantes tendrán ocasión de aproximarse a la historia de este medio de expresión hasta llegar a Picasso y su faceta de dibujante y creador gráfico.

