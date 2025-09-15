Nuevas conexiones aéreas desde España a Polonia estas Navidades

lunes 15 de septiembre de 2025 , 09:33h

Con la llegada de la temporada otoño/invierno 2025-2026, Polonia se posiciona con nuevas conexiones y rutas aéreas desde Madrid, Bilbao y Málaga.

Es el momento idóneo para organizar las escapadas de invierno y disfrutar de los mercadillos navideños en ciudades como Gdansk, Wrocław y Cracovia.

La temporada de otoño/invierno nos sigue brindando la posibilidad de viajar desde diferentes aeropuertos españoles a varias ciudades polacas.

La compañía nacional, Líneas Aéreas Polacas LOT, además de conectar Madrid y Barcelona con Varsovia, a partir del 15 de enero ofrecerá una nueva ruta a la capital polaca desde Málaga.

Wizzair lanzará esta temporada 3 nuevas rutas: dos desde Madrid, conectando la capital española con Gdansk (a partir del 28 de octubre) y Wroclaw (a partir del 6 de diciembre) y una desde Bilbao a Cracovia (a partir del 9 de diciembre).