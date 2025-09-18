THE GET en Madrid: groove, conexión y pura energía en la Sala Intruso

jueves 18 de septiembre de 2025 , 09:43h

Madrid volvió a vibrar este pasado fin de semana con una de esas noches que solo el directo puede regalar.

La Sala Intruso, ese rincón íntimo y sofisticado del centro madrileño, en el Barrio de Malasaña, fue el escenario perfecto para recibir a THE GET, la banda que está redefiniendo el soul, el funk y el groove con una elegancia tan natural como explosiva.

Desde el primer acorde, quedó claro que no se trataba de un concierto más.

THE GET entró con fuerza, pero sin artificios: sonido limpio, presencia escénica sin excesos y una entrega absoluta. Su propuesta mezcla el folk, pop, rock, con funk moderno, pinceladas de jazz y mucho corazón.

La voz —profunda, rasgada y cálida— atrapó desde el inicio, respaldada por una base rítmica impecable y solos de guitarra que arrancaron aplausos espontáneos.

El público, una mezcla de habituales de la escena musical madrileña y curiosos con oído fino, respondió con entusiasmo.

Hubo momentos de baile, otros de silencio atento, y algunos de conexión total en los que se notó la intensidad emocional que se palpaba en el aire.

Presentaron algunos de sus nuevos temas que verán la luz el próximo año en el álbum que llevará por nombre “El Paraíso”, incluso cantados en castellano.

Y por allí pasaron algunos músicos que se unieron a la fiesta, como fue una chelista (que maravillosa sensibilidad) y el percusionista Antonio Carmona que puso el toque de reminiscencias flamencas con el cajón…

La Sala Intruso, conocida por su excelente acústica y ambiente cercano, permitió una comunión perfecta entre artista y audiencia. No hubo pantallas, ni efectos: solo música en estado puro, como pocas veces se vive hoy en día.

THE GET cerró con un bis que nadie quería que terminara. Lo hizo con humildad, con sonrisas sinceras y agradeciendo al público como quien ha vivido una noche mágica. Porque eso fue: música honesta, ejecutada con pasión y recibida con alma.

Si aún no conoces a THE GET, apunta su nombre. Y si tienes la oportunidad de verlos en directo, no lo dudes. Porque lo suyo no es una moda: es talento real, de ese que se queda.

THE GET

El grupo está formado por el cantautor George Elizondo (voz y guitarra), de origen nicaragüense-cubano, junto a Chris Beroes-Haigis (violonchelo y efectos) y Vivi del Río (voz, teclados y sintetizadores). Su música combina instrumentos acústicos con texturas electrónicas, transitando desde melodías cálidas de folk hasta atmósferas sonoras experimentales.

La banda ha sido reconocida con la Artist Residency 2024/25 del Material Institute de Nueva Orleans, una beca que les permitió grabar, mezclar y masterizar su primer álbum, así como producir vídeos en directo de alta calidad. Recientemente lanzaron el videoclip de “Del Viento”, sumándose a otros temas destacados como “Get This” o “Canción Fantasma”, interpretada en español, que conecta directamente con públicos hispanohablantes.

Su álbum debut, “El Paraíso”, verá la luz a principios de 2026 y promete un viaje sonoro que combina folk, rock, pop, música clásica y electrónica.