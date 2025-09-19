Microsoft lanza, junto a ChangeX, su primer Fondo Comunitario en Aragón

viernes 19 de septiembre de 2025 , 08:01h

Microsoft, en colaboración con la entidad sin ánimo de lucro ChangeX, lanza la primera edición de su Fondo Comunitario para apoyar proyectos sociales en los municipios de Zaragoza, Villamayor de Gállego y La Muela, donde Microsoft ubicará sus centros de datos en Aragón.

El fondo estará gestionado por la organización sin ánimo de lucro, ChangeX, y financiará iniciativas relacionadas con comunidad, cultura y patrimonio, inclusión, diversidad y equidad, medio ambiente y sostenibilidad, cohesión social, educación, salud y bienestar. Se trata del quinto Fondo Comunitario que Microsoft lanza en España y el primero en Aragón. Desde su creación en 2022, esta iniciativa ha financiado 36 proyectos comunitarios en la Comunidad de Madrid, beneficiando directamente a más de 9.000 personas.

Uno de los objetivos de esta iniciativa es que los vecinos de La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza se beneficien directamente de los proyectos. Así, aunque la convocatoria priorizará entidades de estas tres localidades, también se podrán presentar iniciativas de otros municipios aragoneses. Las propuestas serán evaluadas según criterios de viabilidad, alcance, número de personas beneficiadas e impacto social.

Podrán optar al Fondo tanto asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro registradas en España. Las organizaciones registradas, podrán presentar proyectos que opten a una financiación de hasta 15.000 euros, siempre que cuenten con un plan de acción detallado. Todos los proyectos deberán implementarse en un plazo máximo de 12 meses desde la recepción de los fondos.

Además de presentar ideas propias, las organizaciones pueden replicar modelos validados disponibles en la plataforma de ChangeX, que ya han demostrado impacto positivo en otras comunidades. Entre ellas se encuentran CoMeta, un programa de alfabetización digital para mujeres, y Technovation Girls, que impulsa el liderazgo de niñas en el ámbito STEAM mediante el desarrollo de aplicaciones con impacto social.

En ediciones anteriores, el Fondo apoyó proyectos en educación, sostenibilidad y desarrollo social. Destacan el programa Think Equal de Fundación Gomaespuma, que promovió valores de inclusión en más de 750 niños; los cursos de inteligencia artificial para desempleados impartidos por Factoría F5; y acciones como la reforestación con voluntariado en Algete o talleres de tecnología para personas mayores organizados por Barrio Vivo.

María Hernández, vecina de Algete que participó en uno de los cursos de IA, comentó: “He descubierto muchas herramientas, y ahora sé cómo interactuar con la inteligencia artificial y aplicarla en proyectos personales. Fue muy positivo que este curso se ofreciera de forma gratuita en mi propio municipio.”

A través de su colaboración con ChangeX, Microsoft refuerza su compromiso con las comunidades locales como parte de su objetivo más amplio de contribuir de manera positiva al desarrollo social de los municipios donde se ubican sus centros de datos.

Ana Liesa, responsable de Relaciones Comunitarias de Microsoft, ha comentado que “El lanzamiento de este fondo en Aragón representa un paso más en nuestro compromiso por contribuir al desarrollo local y al bienestar de las comunidades en las que operamos. Queremos apoyar a las personas que tienen ideas para mejorar su entorno y facilitarles los recursos necesarios para ponerlas en marcha”.