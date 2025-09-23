Madrid, capital mundial del K-style con la 2025 K-EXPO SPAIN

martes 23 de septiembre de 2025 , 08:48h

Del 28 al 30 de septiembre, Madrid se convertirá en el epicentro de la cultura e industria coreana con la celebración de 2025 K-EXPO SPAIN, bajo el lema “All about K-style”.

Organizado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea (MCST) y promovido por la Korea Creative Content Agency (KOCCA), el evento se celebrará en dos de los espacios más emblemáticos de la capital. En el Hotel Riu Plaza España tendrán lugar los encuentros empresariales de exportación entre 1 compañías coreanas de sectores como animación, dramas, webtoons, cosmética y alimentación, y compradores internacionales. Mientras tanto, el Círculo de Bellas Artes abrirá sus puertas como espacio cultural donde los visitantes podrán experimentar lo mejor del contenido coreano.

Un encuentro empresarial con más de 60 compañías coreanas

El aspecto profesional de 2025 K-EXPO SPAIN se desarrollará los días 29 y 30 de septiembre en el Hotel Riu Plaza España. Reunirá a más de 60 destacadas compañías coreanas de sectores como contenidos, belleza y gastronomía, cada una presentando sus productos más innovadores.

La delegación empresarial incluirá actores clave de sectores estratégicos como:

K-Content: Participarán 32 empresas líderes, entre ellas 17 estudios de animación como The Pinkfong Company (creadora de “Baby Shark”), 4 cadenas de televisión, incluyendo MBC (que produce el programa de entretenimiento Born to Travel the World), 3 editoriales de cómics/webtoons, 4 desarrolladores de videojuegos y 4 compañías gestoras de personajes.

K-Beauty: 20 firmas de cosmética presentarán sus últimos lanzamientos, incluyendo Jung Saem Mool (famosa por su marca de maquillaje profesional), TIRTIR (reconocida por su Mask Fit Cushion) y Lalarecipe (popular por sus mascarillas en forma de corazón).

K-Food: 8 empresas coreanas de productos del mar, que comercializan artículos como algas secas (gim) y sal marina solar, estarán presentes ofreciendo marisco de primera calidad junto con una amplia gama de productos procesados.

Cinco plantas de cultura coreana en el Círculo de Bellas Artes

Del 28 al 30 de septiembre, el Círculo de Bellas Artes se convertirá en un gran escaparate de la cultura coreana contemporánea, con más de 25.000 visitantes previstos. La exposición ofrecerá una experiencia inmersiva a lo largo de cinco plantas dedicadas a K-Beauty, K-Food, K-Game y K-Pop, reuniendo toda la energía de la K-Culture.

El programa incluye:

2ª planta: K-Game Zone para jugar a videojuegos coreanos populares, K-Music Zone para vivir la experiencia del karaoke coreano, K-Webtoon Zone con cómics y webtoons, K-Animation Zone con personajes y animaciones icónicas, y K-Heritage Zone con productos de la Fundación del Museo Nacional de Corea.

4ª planta: Exposición K-Lifestyle con productos turísticos, experiencias de cosmética y cooking shows de gastronomía coreana, además de la K-Party, donde K-Pop, contenidos y gastronomía se fusionan para mostrar el encanto de Corea. Además, el K-Food Cooking Show estará conducido por el presentador de televisión español Víctor Sandoval, junto con el reconocido chef coreano Park Joon Woo, quien presentará una selección especial de platos coreanos elaborados con ingredientes españoles.

5ª planta: Programas interactivos como Live Sketch (arte multimedia con tecnología de vanguardia) y competiciones de baile K-Pop impulsadas por IA.

El punto culminante será el concierto K-OST (bandas sonoras de K-dramas), que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en el Teatro Fernando de Rojas. Actuarán Ben, Isaac Hong, Yu-ree Choi y la artista española Lara Benito, interpretando en directo bandas sonoras de títulos coreanos de éxito internacional, como el más comentado de Netflix, “When Life Gives You Tangerines (Cuando la vida te da mandarinas)”.

2025 K-EXPO SPAIN es un evento de gran escala liderado por el Gobierno de Corea, que exhibe el K-content y el K-style ante audiencias globales. Tras su exitosa edición en Canadá el pasado agosto, la cita de Madrid busca expandir la proyección del K-content en los mercados europeos y latinoamericanos, con España como hub estratégico.