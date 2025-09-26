La Historia Jamás Contada de Papá Noel

viernes 26 de septiembre de 2025 , 08:00h

Todos Conocen su “ho, ho, ho”, pero nadie sabe cómo empezó todo…

Productores de Sonrisas nos sorprende este año con la sexta entrega de Circlassica, Noel, la historia jamás contada de Nicolás, un niño diferente con un destino extraordinario. Un viaje único al origen de un personaje mágico que se podrá ver en IFEMA MADRID del 31 de octubre al 18 de enero.

Circlassica es el espectáculo familiar de referencia en España que año tras año sorprende con una nueva propuesta para vivir la auténtica magia del circo, gracias a su creatividad, elegancia y originalidad.

Nicolás, un niño con el cabello blanco como la nieve y un don maravilloso para crear juguetes musicales que despiertan alegría, es llevado por un reno mágico a Noel, un pueblo encantado habitado solo por artistas de circo. Allí, guiado por cuatro seres extraordinarios, aprenderá que el tiempo, el amor, la música y la magia son los verdaderos regalos de la vida.

Noel es mucho más que un cuento: es una experiencia visual y emocional que combina lo mejor del circo con una puesta en escena envolvente, música en directo y una propuesta artística del más alto nivel. Más de 30 artistas internacionales desafían lo imposible en cada función, dibujando con sus cuerpos y talentos una historia que acaricia el alma.