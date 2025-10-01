Auriculares con cancelación de ruido avanzada y sonido envolvente

Durante la presentación de productos de HUAWEI en París, el 19 de septiembre de 2025, la marca dio a conocer HUAWEI FreeBuds 7i, la nueva joya de la serie i con cancelación de ruido avanzada, audio envolvente y llamadas cristalinas. Estilo y comodidad se traducen en unos auriculares totalmente inalámbricos y ligeros, de diseño muy cuidado y rendimiento premium, pensados para ofrecer una experiencia de audio única en el día a día.
HUAWEI FreeBuds 7i se convierten así en la nueva incorporación de auriculares totalmente inalámbricos de HUAWEI. Combinan tecnología de vanguardia, llamadas nítidas y audio envolvente en unos auriculares inalámbricos y ligeros que encajan en cualquier rutina diaria.
Están disponibles en tres colores —rosa, blanco y negro— y presentan curvas redondeadas y contornos geométricos para un ajuste cómodo y estable. Su diseño elegante y prestaciones de alto nivel permiten trabajar y desplazarse sin distracciones.
Sonido 3D inmersivo en cualquier dispositivo
HUAWEI FreeBuds 7i están diseñados para quienes buscan desconectar del bullicio diario. Incorpora Intelligent Dynamic ANC 4.0 con cancelación de ruido adaptativa de segunda generación, una rejilla de ventilación ultragrande que ayuda a absorber y neutralizar las ondas sonoras del ruido y cuatro tamaños de almohadillas para un ajuste preciso, asegurando máxima comodidad y aislamiento óptimo.
Como auriculares totalmente inalámbricos de última generación, HUAWEI FreeBuds 7i integran una unidad de medición inercial (IMU) y son compatibles con sensación de sonido envolvente (3D), independientemente de la fuente de contenido o del dispositivo. Además, incorporan un controlador dinámico de cuatro imanes de 11 mm y cuentan con certificación Hi-Res, ofreciendo audio de alta fidelidad para música, vídeos y más.
HUAWEI FreeBuds 7i integran un micrófono de conducción ósea junto a otros tres micrófonos de alto rendimiento y un algoritmo de IA para reducir el ruido en las llamadas. Así, la voz se escucha nítida incluso en entornos ruidosos (hasta 90 dB). Además, permiten controlar llamadas con movimientos de cabeza: puedes asentir para responder o negar para rechazar, sin usar las manos.