Voucler presenta su colección para convertir tu dormitorio en un santuario

martes 07 de octubre de 2025 , 08:48h

Con la llegada del otoño, también regresa la rutina y con ella, las ganas de volver a casa al final del día, darnos una ducha y descansar en nuestra cama. Pequeños placeres que nos ayudan a llegar a todo en esos días en los que el mundo se nos hace cuesta arriba, sobre todo si somos fieles al estilo del home wellness y logramos que nuestro hogar se convierta en un auténtico templo del descanso y del confort, para disfrutar del verdadero lujo de sentirnos cómodos en casa.

Voucler lo tiene claro: su filosofía de living well busca transformar cada hogar en un auténtico oasis de calma y bienestar. La firma española nació tras una intensa investigación de la que sus fundadores visitaron los mejores spas y hoteles del mundo, con el objetivo de descubrir la clave para conseguir la verdadera paz en el hogar. Su cuidada colección de textiles envuelve los sentidos con el algodón más puro y suave, ofreciendo confort, calidez y un descanso verdaderamente reparador. Ahora, con su nueva línea de ropa de cama, es posible disfrutar de esa experiencia única sin renunciar a las últimas tendencias.

Wisdom Sateen es una colección confeccionada en satén de algodón suave y transpirable, pensada para llevar a tu cama la esencia del bienestar. En blanco con sutiles detalles en beige, transmite elegancia y equilibrio en cada rincón de la habitación. Cuenta con fundas de almohada bordadas con las palabras armonía, calma, serenidad y felicidad, que convierten cada noche en un delicado recordatorio de lo que realmente importa.

Junto a ella, la colección Blessing Sateen está tejida en satén de algodón de fibra larga de 600 hilos y reinterpreta la tradición con un toque contemporáneo. Sus ondas clásicas, realzadas con el sello distintivo de Voucler, crean un equilibrio perfecto entre lo atemporal y lo moderno. Con una textura delicada y transpirable, ofrece al descanso nocturno una sensación de belleza serena y elegancia perdurable. Disponible en blanco.

Con un toque más delicado y un diseño muy especial, la colección Bliss Sateen combina la suavidad de la seda con un moderno detalle bordado, que aporta un aspecto refinado pero sencillo a las sábanas. Las fundas de almohada y la sábana encimera incorporan dos volantes independientes que aportan un toque de frescor y elegancia, creando un movimiento único en el diseño. Están tejidas completamente en satén de algodón de fibra larga, que se adapta perfectamente al cuerpo, aportando una elegancia suave y transpirable y ayudándonos a disfrutar de las noches más tranquilas. Disponibles en tres tonalidades, con delicados bordados en beige, negro y rosa.

Por último, Grace Sateen nos invita a soñar como si durmiéramos en un jardín en flor. Tejida en satén de algodón de una delicadeza única y adornada con suaves motivos florales inspirados en los jardines franceses, esta colección ligera y elegante llena el dormitorio de romanticismo y frescura. Disponible en una paleta de tonos suaves donde el malva aporta un matiz sofisticado y envolvente, trae el encanto de la naturaleza a las noches más tranquilas.

Y es que en Voucler encontraremos las sábanas de algodón más especiales con las que disfrutar del verdadero lujo del descanso, mientras que vestimos nuestro dormitorio de elegancia, estilo y mucha calidez.