Ett Rum, la primera galería escandinava en España, abre con Åke E:son Lindman

Será el próximo 15 de octubre, cuando Ett Rum, primer espacio en España dedicado al arte y el diseño nórdicos, inaugure su programación con la obra del prestigioso fotógrafo sueco Åke E:son Lindman.

Tras 25 años sin exponer en nuestro país, Lindman regresa con una selección que muestra su mirada única sobre la luz y los volúmenes arquitectónicos más emblemáticos del mundo, destacando fotografías únicas de la Mezquita de Córdoba o el Guggenheim de Bilbao, entre otros.

La exposición, comisariada por Estelle af Malmborg, propone un diálogo entre el arte, la arquitectura, el diseño y su reflejo en los hogares, convirtiéndose en un referente de la estética escandinava en Madrid.

Ett Rum inaugurará el próximo 15 de octubre su calendario de exposiciones en Madrid centradas en el mundo nórdico a lo grande, con una de las mayores eminencias fotográficas en arquitectura de Escandinavia y del mundo: el prestigioso fotógrafo sueco Åke E:son Lindman (Estocolmo, 1953).

Esta muestra inaugural de Ett Rum, que estará vigente hasta el próximo 16 de enero, abarcará diferentes aspectos de la obra de Lindman, referencia internacional en capturar los espacios arquitectónicos más variados y reconocidos, de lo más antiguo a lo más moderno, incluyendo palacios y cabañas, jardines italianos, edificios de estilo funcional, hoteles, embajadas y los lofts más fabulosos.

La exposición recogerá, por primera vez en España, las dos vertientes artísticas más significativas del sueco: por un lado, la fotografía de arquitectura, con la abstracción geométrica del modernismo como punto de partida y el interés por las superficies, la luz, las líneas y los volúmenes. Y, por otro lado, su fascinación por la fotografía analógica, la técnica del cuarto oscuro en sí misma y las propiedades materiales de las imágenes fotográficas. En todo su trabajo el protagonismo recae en la interacción entre la luz y la sombra.

“Estamos muy contentos de inaugurar la nueva linea de Ett Rum con Åke E:son Lindman, entre otras cosas porque su sensibilidad por el espacio encaja perfectamente con la filosifía de la galería”, explica Estelle af Malmborg, la comisaria de Ett Rum. “Otra faceta de su trabajo que me parece tan interesante es que nos muestra el proceso fotográfico desde diferentes perspectivas y las infinitas posibilidades de la fotografía analógica. Y cómo deja que la intuición dé forma a la imagen en un equilibrio entre el azar y el control”, aclara.

Según Patrick List, fundador de Nordic Standard —el grupo al que pertenece Ett rum—, la misión de la galería no es solo mostrar arte escandinavo, sino también acercar ese lenguaje nórdico a nuestra vida diaria, transformando tanto las viviendas como la manera en que habitamos nuestros espacios.

“En Nordic Standard llevamos más de una década reuniendo tres vertientes: asesoría de arte, interiorismo y arquitectura. Partimos de una convicción clara: ningún hogar está completo sin arte. Ett rum, cuyo nombre en sueco significa ‘habitación’, ha sido concebido como un apartamento precisamente para que el arte se viva en lo cotidiano, no solo se contemple. Para nosotros, cada proyecto debe reflejar la esencia de la galería, y la galería a su vez refleja nuestros proyectos. Los artistas que presentamos en Ett Rum forman también parte activa de los hogares que diseñamos”.

Un acontecimiento sin igual que solo ha ocurrido dos veces antes

Lindman lleva sin exponer en España 25 años, desde que expuso en el Ministerio de Fomento en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el año 2000. Y, con anterioridad a esa exposición, tardó otros 15 años en exponer desde su muestra colectiva en Foco (Madrid) en el año 1985. Por lo tanto, esta muestra supone un momento muy especial para aprovechar y deleitarse con la magia fotográfica del artista sueco.

Además de su faceta como artista fotográfico independiente, el holmiense ha colaborado con eminencias arquitectónicas como Oscar Niemeyer, Carlo Scarpa o Rafael Moneo. De hecho, aparte de con el navarro, primer Premio Pritzker de la historia de España, Lindman ha trabajado en nuestro país también con el genial Juan Navarro Baldeweg, y son varias muchas sus imágenes de lugares emblemáticos a nivel nacional como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Sagrada Familia de Barcelona, el Guggenheim de Bilbao o el Teatro Romano de Mérida.

Sobre Ett Rum

Ett Rum (Calle Columela, 2, Madrid) es la primera galería en España dedicada íntegramente a las disciplinas artísticas y de diseño nórdicas. Concebida como un apartamento —su nombre en sueco significa “habitación”—, ofrece una experiencia inmersiva donde pintura, escultura, fotografía, arquitectura e interiorismo conviven para mostrar las últimas tendencias creativas de Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca. Un espacio que, sin lugar a duda, es el centro de referencia del arte y el diseño escandinavo en la capital.

Bajo la dirección artística de Estelle af Malmborg, comisaria internacionalmente reconocida, Ett Rum selecciona y presenta a los artistas nórdicos más influyentes, desde figuras consagradas como Åke E:son Lindman hasta nuevos talentos emergentes. La galería no solo acerca a Madrid el estilo sencillo, luminoso, sostenible e innovador del norte de Europa, sino que también propone un diálogo entre arte, espacio y vida, invitando al público a experimentar el arte escandinavo de forma cercana y contemporánea.