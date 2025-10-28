Nace ROMPEMADRID, Festival Internacional de Cine de Acción y Aventuras…

martes 28 de octubre de 2025 , 09:19h

Que se celebrará del 27 al 30 de noviembre en mk2 Palacio de Hielo

Del 27 al 30 de noviembre, los cines mk2 Palacio de Hielo acogerán la primera edición de ROMPEMADRID, Festival Internacional de Cine de Acción y Aventuras, con una programación de más de diez títulos que combinará clásicos populares y estrenos. La organización ha anunciado además la concesión del Premio CONFISLAB “Chulo de Honor” a Ramón Langa, actor de doblaje cuya voz se asocia a intérpretes de la talla de Bruce Willis o Kevin Costner.

Como homenaje a su trayectoria, el festival proyectará en versión doblada al castellano dos títulos icónicos: “La jungla 2: Alerta roja” (viernes 28 de noviembre, 16:30) y “Golpe en la Pequeña China” (viernes 28 de noviembre, 19:30)—, ambos con la presencia de Langa. La programación incluirá igualmente una maratón VOSE con las tres entregas clásicas de “Indiana Jones” el sábado 29 (pases a las 16:00, 18:30 y 21:00), así como una selección de estrenos que se dará a conocer próximamente.

En ROMPEMADRID también habrá espacio para el cine español, con títulos como “Luger” (2025), que se proyectará el viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas. Será el estreno del filme en Madrid tras su paso por el Festival de Sitges y la sesión contará con presentación a cargo del equipo de la película, incluyendo al director Bruno Martín, así como a diversos miembros del reparto como David Sainz, Mario Mayo y Ángel Acero.

Asimismo, como aperitivo a la primera edición del evento, el viernes 21 de noviembre a las XXX horas también en mk2 Palacio de Hielo, tendrá lugar una sesión pre-festival con la nueva versión de “The Running Man”, dirigida por Edgar Wright. Esta proyección sirve de pistoletazo de salida a la semana del festival y está incluida en el Abono General, siempre y cuando se adquiera antes del 21 de noviembre.

ROMPEMADRID, cuyo póster oficial ha sido realizado por el ilustrador Roberto Zoreda, nace con vocación monográfica en torno al cine de acción y aventuras, alternando pases especiales, maratones y presentaciones. La primera edición contará además con la implicación del equipo del podcast “Tiempo de Culto”, que participará en actividades presenciales vinculadas a la programación.