17º Festival de Cine Coreano en Madrid: Recuperar la Luz

La Liberación de Corea, celebrada cada 15 de agosto bajo el nombre de Gwangbokjeol (광복절), se traduce como “el día en que se recuperó la luz”. Esta fecha no solo marca el fin de la ocupación, sino también el comienzo de una nueva era para un pueblo que, tras años de sufrimiento, recuperó su identidad, su voz y su libertad.

Las historias que se proyectan en este festival nos recuerdan que la lucha por la dignidad y la independencia no son episodios aislados del pasado, sino temas universales y atemporales. En este sentido, cada película del festival nos invita a reflexionar sobre esos momentos cruciales en los que los personajes deben elegir entre el miedo y la esperanza, la sumisión o la resistencia.

El Centro Cultural Coreano en España ha celebrado la 17ª edición del Festival de Cine Coreano en Madrid, que ha tenido lugar los días 28, 29, 30, 31 de octubre de 2025 en el Cine Capitol.

Bajo el lema “Recuperar la Luz”, el festival conmemora el 80º aniversario de la Liberación de Corea (Gwangbokjeol), una fecha histórica que simboliza el fin de la ocupación y el renacer de un pueblo marcado por su lucha, por la libertad y la esperanza.

Esta edición ofrece al público español un recorrido emocional y cinematográfico a través de seis largometrajes de gran relevancia, que abordan desde diferentes perspectivas los valores de la resistencia, el sacrificio y la dignidad humana frente a la adversidad junto a la proyección especial: No other Choice de Park Chan-wook.

Como hitos destacados, el festival estrenará en salas españolas y de manera especial No Other Choice (2025), una película novedosa del aclamado director Park Chan-wook. que tuvo su estreno mundial en el prestigioso Festival de Cine de Venecia y fue seleccionada para representar a Corea del Sur en los próximos Premios Oscar.

Además, el festival presentará Harbin (2024), uno de los títulos más esperados del cine coreano reciente. Dirigida por Woo Min-ho (Inside Men) y protagonizada por Hyun Bin (Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón) llega esta superproducción histórica sobre la lucha por la independencia coreana.

Proyecciones Principales: Ecos de resistencia, memoria y libertad

La programación de este año incluye seis títulos imprescindibles (junto a la proyección especial) que, desde distintas miradas y géneros, abordan la lucha por la libertad, la memoria histórica y el poder de la resistencia individual y colectiva. Un recorrido por la historia de Corea a través del cine de algunos de sus autores más respetados.

PROYECCIÓN ESPECIAL

No Other Choice (2025) – Dir. Park Chan-wook

Una propuesta novedosa que mezcla sátira y drama para explorar la precariedad laboral y la desesperación humana. Park Chan-wook, reconocido por su estilo visual único, dirige este thriller protagonizado por Lee Byung-hun y Son Ye-jin. La película, estrenada en el Festival de Cine de Venecia y seleccionada para representar a Corea del Sur en los Premios Oscar, destaca por su crítica social y su potente carga emocional.

Harbin (2024) – Dir. Woo Min-ho

Uno de los estrenos más esperados del cine coreano reciente, este thriller histórico revive la lucha por la independencia coreana en el contexto del conflicto con el Imperio Japonés. Woo Min-ho (Inside Men) ofrece una superproducción de gran escala protagonizada por Hyun Bin, que destaca por su ambición visual y carga emocional.

Anarchist from the Colony (2017) – Dir. Lee Joon-ik

Basada en hechos reales, esta galardonada obra cuenta la historia del activista Park Yeol y la poeta Kaneko Fumiko, en pleno periodo colonial japonés. Con una mirada crítica y profundamente humana, Lee Joon-ik reconstruye una época con sensibilidad política y gran fuerza narrativa.

Dongju: The Portrait of a Poet (2016) – Dir. Lee Joon-ik

Del mismo director, este retrato íntimo del joven poeta Yoon Dong-ju durante la ocupación japonesa es una pieza clave del cine biográfico coreano. Aclamada internacionalmente, es una obra delicada sobre el poder de la palabra frente a la opresión.

La Batalla del dragón (Hansan: Rising Dragon, 2022) – Dir. Kim Han-min

Segunda entrega de la trilogía naval de Kim Han-min, esta épica bélica reconstruye con espectacularidad la histórica batalla de Hansando. Con gran éxito en taquilla y múltiples nominaciones, reafirma el lugar del cine histórico como una vía para fortalecer la memoria nacional.

I Can Speak (2017) – Dir. Kim Hyun-seok

Una emotiva y a la vez divertida comedia dramática que aborda el tema de las “mujeres de consuelo” desde una perspectiva fresca y humana. Na Moon-hee ofrece una actuación inolvidable en un film que conmueve sin caer en el sentimentalismo.

Asesinos (The Age of Shadows, 2016) – Dir. Kim Jee-woon

Dirigida por Kim Jee-woon (I Saw the Devil, A Bittersweet Life), uno de los grandes maestros del thriller coreano, esta electrizante historia de espías ambientada en la Corea ocupada de los años 20 combina tensión política, acción estilizada y una puesta en escena deslumbrante.

Cortometrajes Ganadores del CCCE 2025

Antes de cada largometraje, se proyectarán los tres cortometrajes galardonados en el 3.er Concurso de Cortometrajes del CCCE 2025, una iniciativa que promueve el talento emergente en el cine español:

1º Premio: K-Mania / Dir. Juan José Moya Fornieles

2º Premio: Carta a una madre / Dir. Myeng Lee

3º Premio: De los cuchillos del infierno a las flores de loto / Dir. Elena Gallen

Premio de Reconocimento: Nido / Dir. Cristina Torres y Dir. Pablo Madrid

El director del Centro Cultural Coreano en España, Jaekwang Shin, subraya que este festival no solo celebra el cine coreano, sino que también invita a reflexionar sobre la memoria histórica, mostrando cómo, en momentos decisivos, las decisiones de los personajes encarnan la lucha por la libertad y la resistencia frente a la adversidad.

Este evento forma parte de la programación oficial de Korea Season 2025, una iniciativa internacional impulsada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea y la Fundación de Corea para el Intercambio Cultural Internacional (KOFICE), cuyo objetivo es dar a conocer la diversidad cultural y artística de Corea en países clave del ámbito internacional. Este año se celebra esta iniciativa en España, con el propósito de fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones.