PROEZAS. Nuevo single de Efecto Mariposa junto a Álvaro Urquijo

martes 04 de noviembre de 2025 , 08:00h

“Proezas” pertenece al álbum “Comienzo” (2015).

Y esta vez el grupo cuenta con Álvaro Urquijo de Los Secretos para dar una nueva visión del tema, aportando su emotividad y buen hacer.

En palabras del grupo:

“Proezas” pertenece a nuestro álbum “Comienzo” 2015. Haber podido contar con Álvaro Urquijo, en nuestro 25 Aniversario ha sido todo un regalo. Álvaro es un musicazo, una gran persona y uno de los mejores compositores de música española que conocemos. Su sencillez y el compromiso que nos mostró desde el primer momento, lo hace aún más grande. La conexión musical ha funcionado a la perfección, prueba de ello es cuando escuchas “Proezas” con su voz por primera vez y parece que siempre había sido así.

Hemos pedido a nuestro querido amigo Rafa Olmedo, como seguidor de “Los Secretos” desde sus inicios y gran implicado en esta celebración que añadiera unas palabras a la nota de prensa:

Las canciones, como los hijos, solo pueden dejarse en buenas manos. Y no imagino unas mejores que las de Álvaro Urquijo para dar vida a un tema de Efecto Mariposa. Ha hecho suya una pieza maravillosa, manteniendo intacta la esencia de la original. El resultado es, sencillamente, inmenso.”

EFECTO MARIPOSA es, sin duda, uno de los principales exponentes del pop adulto, fresco, inteligente y de impecable factura, cuyos singles cuentan con más de 15 millones de reproducciones en las principales plataformas digitales y sus videos superan el millón de visitas, haciendo evidente que EFECTO MARIPOSA es un referente del pop en lengua castellana cuya música trasciende fronteras.