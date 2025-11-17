Hecansa envía a casi 20 profesionales a Alemania e Irlanda para mejorar idiomas

lunes 17 de noviembre de 2025 , 09:15h

Diecisiete profesionales de la hostelería y el turismo en Canarias han realizado un curso intensivo de alemán e inglés en Irlanda y Alemania a través del Programa de Inmersión Lingüística de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

El Programa de Inmersión Lingüística está dirigido al profesorado universitario y de formación profesional del área de Hostelería y Turismo que esté impartiendo docencia o lo haya hecho en los seis años previos a la fecha de solicitud. Su objetivo es fortalecer las competencias lingüísticas en alemán o inglés. Además, pueden acceder los profesionales del sector de la hostelería y el turismo que se encuentren actualmente en activo o que hayan trabajado en los seis años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

“La capacitación constante y el fortalecimiento de las competencias lingüísticas son fundamentales para consolidar la competitividad de nuestro destino turístico”, subrayó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

La formación intensiva en alemán e inglés está enfocada en el lenguaje técnico del ámbito turístico y la adquisición de competencias idiomáticas aplicables en el sector. El programa ha incluido una estancia de dos semanas en Dublín y Berlín, alojamiento en residencia estudiantil, actividades culturales, transporte local, seguro de viaje y soporte permanente.

“Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua en el sector turístico”, afirmó la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia.

Con este programa también se persigue impulsar la movilidad y el desarrollo profesional en el sector turístico y proporcionar una experiencia de formación intensiva combinada con inmersión cultural, contribuyendo al desarrollo profesional de los profesionales que participen en el ámbito del turismo y la hostelería.