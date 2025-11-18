publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
Deeply: el surf se reinventa con estilo europeo y compromiso con el océano
Ampliar

Deeply: el surf se reinventa con estilo europeo y compromiso con el océano

martes 18 de noviembre de 2025, 08:45h

La moda surf ha encontrado en Deeply a uno de sus referentes más frescos y auténticos. La firma, nacida en Europa de la mano de una generación profundamente vinculada al océano, propone una revisión contemporánea del surf, fusionando funcionalidad, diseño y sostenibilidad.

Deeply no solo viste a quienes se deslizan sobre las olas, sino también a quienes llevan el espíritu del mar en su día a día. Sus colecciones —que incluyen sudaderas, camisetas, bañadores y accesorios— se definen por líneas limpias, materiales de calidad y una fuerte identidad visual que conecta tanto con las playas como con la ciudad.

Su filosofía va más allá de la estética: busca promover un estilo de vida que respete el entorno, combinando la pasión por el surf con el compromiso medioambiental.

En esta nueva etapa, Deeply llega a España de la mano de Fabra Comunicación, que será la encargada de dar a conocer su universo y próximos lanzamientos.

Fabra Comunicación
Surf
Actualidad
Deeply
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8