El hotel Grand Hyatt Dubái acaba de inaugurar un nuevo parque acuático

Grand Hyatt Dubái ha anunciado la apertura oficial de su nuevo Grand Hyatt Dubái Waterpark, haciendo realidad un proyecto largamente esperado y sumando un capítulo muy especial a sus 22 años de historia como el gran resort urbano de la ciudad. El nuevo espacio, que ocupa 20.000 m² dentro de los 37 acres de terreno que conforman el complejo, se ubica en pleno corazón de Dubái, rodeado de la energía y dinamismo de la zona de Downtown. Con un diseño de estilo boutique, el Grand Hyatt Dubái Waterpark nace como un auténtico refugio de ocio y aventura, pensado para que las familias disfruten, los más curiosos descubran y los huéspedes se relajen en un entorno único.

El parque acuático reúne un total de 16 atracciones destacadas: una piscina de olas con playa de arena, un relajante río lento, dos torres de toboganes que incluyen el emblemático Boomerang y, como gran novedad, el primer FlowRider® Triple surf simulator de la región. Para quienes prefieren una experiencia más exclusiva, el complejo ofrece cabañas privadas de lujo con piscina plunge. Además, cuenta con una zona familiar equipada con tumbonas a la sombra, juegos acuáticos y áreas pensadas para el descanso y la convivencia.

“La apertura de nuestro nuevo parque acuático representa un hito muy importante para Grand Hyatt Dubái, ya que refuerza nuestra propuesta de ocio y convierte el hotel en un destino verdaderamente singular, donde conviven grandes eventos, un servicio excepcional y experiencias recreativas inolvidables”, afirma Fathi Khogaly, Managing Director de Grand Hyatt Dubai y Area Vice President de Hyatt en Dubái. “Este lanzamiento refleja nuestro compromiso continuo con la innovación y la excelencia. Estamos muy orgullosos de presentar el Grand Hyatt Dubai Waterpark y de ofrecer a nuestros huéspedes nuevas formas de disfrutar del resort”.

Con vistas a todo el parque acuático, La Palma se presenta como un vibrante restaurante de destino, ideal para disfrutar de las panorámicas del skyline de Dubái, las lagunas y los jardines del complejo. Su ambiente familiar convierte cada comida en parte de la experiencia, combinando la hospitalidad característica de Hyatt con un enfoque lúdico y desenfadado.

En esta primera fase de apertura, el acceso al waterpark se reservará en exclusiva para los huéspedes del hotel con tarifas elegibles, que serán los primeros en descubrir este nuevo espacio. Más adelante, el resort ofrecerá pases de día para dar la bienvenida a residentes y visitantes de los Emiratos.

Desde su inauguración en 2003, Grand Hyatt Dubái se ha consolidado como uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, reconocido por su hospitalidad, sus amplias instalaciones y su capacidad para acoger experiencias para todo tipo de viajeros. Tras la apertura de su centro de exposiciones en 2022, la incorporación del waterpark añade una nueva dimensión al complejo y lo refuerza como un destino que une negocio, ocio y entretenimiento.