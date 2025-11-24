Andorra, escenario del nuevo documental sobre la élite ciclista

lunes 24 de noviembre de 2025 , 08:30h

DAZN estrenará a nivel mundial el docushow Andorra Cycling Masters, una producción que llega apenas un mes después de la celebración de la primera edición de esta prueba inédita que reunió a cuatro de los mejores ciclistas del pelotón internacional: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič e Isaac Del Toro. Una prueba sin precedentes donde todos ellos compitieron en un cara a cara histórico, sin equipos ni pinganillos.

El documental ofrece una mirada única a todo lo que ocurrió dentro y fuera de la carretera, desde los detalles técnicos de cada prueba hasta los momentos más íntimos, espontáneos y desconocidos de la convivencia de los cuatro ciclistas durante su estancia en Andorra. La pieza muestra aquello que habitualmente queda fuera de foco -los diálogos post-meta, las sensaciones a pie de carretera, las impresiones antes y después de cada esfuerzo- permitiendo al espectador disfrutar de un contenido único, cercano y absolutamente exclusivo.

DAZN lanzará el documental este sábado. A partir del 29 de noviembre, el documental llegará también a Movistar+ y a diversas plataformas internacionales, alcanzando una distribución total en más de 150 países. La producción estará disponible en inglés y castellano, con subtítulos en catalán, francés, italiano e inglés, y se trabaja ya en ampliar su adaptación lingüística para nuevos mercados.

Una prueba inédita con los mejores ciclistas del mundo

La Andorra Cycling Masters se celebró el pasado 19 de octubre con un formato innovador compuesto por dos desafíos:

Una cronoescalada al icónico Coll de la Gallina, uno de los puertos más emblemáticos y míticos del país.

Una prueba urbana por el corazón de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany, diseñada para acercar el espectáculo ciclista al público y que congregó a varios miles de seguidores.

Primož Roglič se proclamó vencedor de esta edición inaugural, un triunfo que también ocupa un espacio destacado en el documental, acompañado de imágenes inéditas de los cuatro protagonistas analizando en primera persona sus sensaciones y resultados. La grabación revela además una faceta mucho más humana y natural de los ciclistas, mostrando su relación, su competitividad y la complicidad que se generó durante el evento.

El documental dedica también un apartado especial a la historia ciclista de Andorra y a los 21 puertos de montaña que han consolidado al Principado como uno de los territorios más exigentes, espectaculares y deseados para entrenar por parte del pelotón profesional. Un auténtico paraíso ciclista que en esta producción queda retratado con imágenes de gran valor deportivo y paisajístico.

Un proyecto deportivo y mediático de alcance global

La prueba y el docushow son una iniciativa conjunta entre IPG Mediabrands Entertainment, especializada en grandes proyectos de entretenimiento, Wakai, parte de WAP MEDIA GROUP, responsable de algunos de los documentales deportivos más destacados de los últimos años sobre el FC Barcelona, el Real Madrid o Marc Márquez y Andorra Turisme. Todos ellos han unido esfuerzos para dar forma a un proyecto ambicioso, innovador y con una clara vocación internacional.

La celebración de la Andorra Cycling Masters ya generó un impacto potencial superior a los 100 millones de impactos en medios y redes de todo el mundo. Con el estreno mundial en DAZN y su posterior llegada a Movistar+ y otras plataformas internacionales, se espera que el documental impulse aún más la proyección global del evento y consolide a Andorra como uno de los grandes referentes del ciclismo mundial.