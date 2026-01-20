Ferragamo impulsa un nuevo proyecto “Legends, Reimagined”, basado en su legado

Ferragamo presentó el primer capítulo de “Legends, Reimagined” durante la Semana de la Moda de Milán. Este proyecto emblemático rinde homenaje a la artesanía italiana y al logro humano, honrando el espíritu pionero y la apasionada dedicación de Salvatore Ferragamo como el “Zapatero de los Sueños”.

“Legends, Reimagined” es una serie en curso que celebra los diseños icónicos de la marca junto a figuras inspiradoras que encarnan la excelencia a través de su maestría y una visión que desafía los límites. Profundiza en la esencia del legado de Ferragamo, comenzando con el zapato Tramezza: la máxima expresión de la zapatería, un proceso que requiere más de 160 pasos realizados a mano, testimonio de la distinción del Made in Italy.

Para inaugurar el proyecto, Ferragamo se ha asociado con la leyenda italiana del esquí Alberto Tomba, un atleta carismático reconocido como un verdadero outsider en el mundo del esquí. Procedente de las colinas de Bolonia y no de las tradicionales cumbres montañosas, Tomba desafió las convenciones gracias a su instinto puro y a una incansable búsqueda de la perfección.

Así como el Tramezza encarna el genio zapatero de Ferragamo, la forma única de esquiar de Tomba —una mezcla de potencia explosiva, destreza técnica y gracia dinámica— lo distinguió como un emblema de la excelencia italiana en el escenario mundial.

Junto a la presentación de la colección principal Tramezza, complementada por la horma personal de madera de Tomba, el evento destacó el programa Made-to-Order, un servicio a medida que ofrece una selección de pieles preciosas como cocodrilo, avestruz y piel de becerro acabado a mano. Esta experiencia exclusiva permite a los clientes personalizar sus zapatos, encarnando el compromiso de Ferragamo con la creación de piezas únicas que llevan la firma y la identidad de quien las usa, con iniciales integradas en la plantilla.

Para la ocasión, Ferragamo transformó The Wilde en el exclusivo “Tramezza Atelier”. Este espacio inmersivo evocó los rituales de la elegancia moderna, donde convergen artesanía, cultura y carisma. Concebido a través de detalles multisensoriales —desde la iluminación y el aroma hasta los materiales y el sonido—, el entorno conectó emocionalmente con los invitados, invitándolos a descubrir el sofisticado universo de Tramezza.

La quintaesencia del legado del calzado masculino de Ferragamo, este estilo toma su nombre de la tramezza, la capa de cuero insertada entre la plantilla y la suela para garantizar durabilidad, flexibilidad y comodidad. Al incorporar la patente de Salvatore Ferragamo de la varilla de acero para el soporte, cada par es una obra maestra diseñada para durar toda la vida: un sello de refinamiento atemporal, nacido de la tradición y perfeccionado a través de la innovación.

Las imágenes de Tramezza giran en torno a un retrato cinematográfico de Alberto Tomba, invitando al espectador a explorar los momentos clave de su trayectoria y revelando su alma auténtica. Mientras comparte su historia, la cámara captura sus gestos —atándose los zapatos Tramezza, encontrando el equilibrio y trazando los movimientos que antaño lo impulsaron por las laderas alpinas—. Cada movimiento refleja una coreografía de precisión, ritmo y control, donde los zapatos se convierten en una metáfora de la dualidad entre disciplina e instinto que definió su carrera competitiva.

«Con ‘Legends, Reimagined’, queremos destacar la profunda conexión entre la artesanía de la mano humana y el espíritu de quienes aspiran a la grandeza», afirma James Ferragamo. «El Tramezza es un icono de nuestro legado; representa la integridad estructural y la ejecución impecable que definen a un zapato Ferragamo. Al reinterpretar nuestros iconos a través de las historias de individuos extraordinarios como Alberto Tomba, celebramos un legado que permanece vivo y profundamente arraigado en nuestra incesante búsqueda de la perfección. Es una celebración del oficio en sí mismo y del orgullo que se siente al poseer un par de zapatos Ferragamo, un orgullo que consideramos el inicio de una nueva leyenda para siempre».