MOU, el calzado que combina estilo y protección frente al frío extremo

martes 27 de enero de 2026 , 08:45h

Las bajas temperaturas y los episodios de nieve que han marcado el invierno en la península ibérica han devuelto protagonismo a un tipo de calzado pensado para resistir el frío sin renunciar al diseño. En este contexto, las botas de la firma londinense MOU se han consolidado como una opción recurrente tanto en entornos urbanos como en paisajes nevados, gracias a su equilibrio entre funcionalidad, confort y estética.

Reconocibles por sus característicos pespuntes artesanales y su inspiración natural, los diseños de MOU apuestan por materiales cálidos y resistentes, pensados para acompañar los días más gélidos del invierno. Su versatilidad las convierte en una elección habitual tanto para el día a día como para momentos de descanso en destinos de montaña o como calzado apreski.

La colección actual reúne una amplia variedad de modelos, colores y acabados, adaptándose a diferentes estilos y necesidades. Una diversidad que refleja el espíritu ecléctico de la marca, nacida en 2002 en el barrio londinense de Notting Hill, concretamente en Portobello Road, y marcada desde sus inicios por una clara conexión con la artesanía y la naturaleza.

Uno de los rasgos más distintivos de MOU es su proceso de elaboración, donde la tradición artesanal convive con la innovación en el diseño. Cada pieza pone en valor la piel y los acabados duraderos, con especial atención a la comodidad y a la calidad de las suelas, concebidas para un uso prolongado.

La firma cuenta con su tienda insignia en Burlington Arcade, una de las galerías comerciales más emblemáticas de Londres, conocida por su arquitectura elegante y su cuidada selección de marcas. Desde allí, MOU ha ido construyendo una identidad propia que ha trascendido fronteras y generaciones, manteniendo intacta su esencia original.