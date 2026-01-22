La Patagonia Argentina presenta su estrategia turística regional en FITUR 2026

jueves 22 de enero de 2026 , 09:45h

La Región Patagonia Argentina estará hasta el día 25 de enero presente en FITUR 2026, con una oferta turística que articula paisajes de alto valor ambiental, experiencias diferenciales y una estrategia regional de promoción conjunta. A través del Ente Oficial de Turismo de la Patagonia, la región presentará ante viajeros y profesionales del sector una propuesta que integra naturaleza, aventura, gastronomía, turismo cultural, turismo de nieve e inversiones turísticas.

El Ente Oficial de Turismo de la Patagonia inicia su trabajo en la feria uniéndose al minuto de silencio celebrado por la organización de FITUR el miércoles 21 de enero a las 10.15 hrs., en recuerdo de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba, España).

Reconocida a nivel global por la singularidad y diversidad de sus paisajes, la Patagonia propone experiencias que conectan al visitante con territorios de baja densidad, entornos prístinos y comunidades con fuerte identidad local. Desde la cordillera hasta el océano, desde los glaciares hasta la estepa, la región ofrece productos consolidados y propuestas auténticas que reflejan una visión de desarrollo turístico responsable y de largo plazo.

La provincia de Chubut destacará su oferta vinculada a la naturaleza y la aventura, complementada con experiencias culturales y gastronómicas que ponen en valor la identidad local. La propuesta incluye turismo sostenible, turismo de nieve y oportunidades de inversiones turísticas, en el marco de una promoción integral del destino.

Tierra del Fuego, el destino más austral del mundo, presentará una propuesta centrada en la naturaleza extrema y las experiencias de aventura en escenarios de gran valor paisajístico. Su oferta combina turismo de nieve, gastronomía local, experiencias auténticas y sostenibilidad, posicionándose como un destino diferencial para el mercado internacional.

Santa Cruz pondrá en valor su patrimonio natural y cultural a través de experiencias vinculadas a la naturaleza, la gastronomía regional y el turismo sostenible. La provincia destacará además su potencial para inversiones turísticas y su estrategia de promoción integral, orientada a un desarrollo equilibrado del territorio.

Por su parte, Río Negro presentará una oferta diversa que combina naturaleza, aventura, gastronomía y turismo de nieve, con experiencias auténticas tanto en la región andina como en la costa atlántica y los valles productivos, consolidando su posicionamiento como un destino versátil dentro de la Patagonia.

A esta propuesta regional se suma La Pampa, cabecera norte de la Patagonia, que pondrá en valor sus grandes extensiones, la inmensidad de sus cielos y la diversidad de paisajes que invitan a vivir experiencias de naturaleza, aventura e historia. La provincia propone un turismo ligado a la llanura infinita, con una amplia variedad de atractivos, actividades al aire libre y servicios de calidad, en entornos que invitan a la contemplación y al contacto genuino con el territorio.

Asimismo, Neuquén presentará una propuesta profundamente ligada a la Cordillera de los Andes, con el imponente Volcán Lanín como emblema, sus aldeas de montaña y la reconocida Ruta de los Siete Lagos. Este recorrido escénico de 110 kilómetros conecta lagos de origen glaciario y atraviesa paisajes de pampas, bosques andinos patagónicos y montañas, ofreciendo actividades como paseos embarcados, pesca deportiva y trekking. La provincia destacará además su oferta de turismo aventura, que incluye ascensos de montaña, glamping en plena naturaleza, observación de flora y fauna, buceo en el bosque sumergido de Villa Traful y eventos deportivos internacionales como el Patagonia Run.

La delegación institucional de la Región Patagonia Argentina que dirá presente en FITUR estará encabezada por Dante Querciali, presidente del Ente Oficial de Turismo de la Patagonia y ministro de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego. Participarán además autoridades turísticas de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, quienes acompañarán la presentación regional y las instancias de vinculación institucional y comercial durante la feria.

Con su participación en FITUR 2026, la Región Patagonia Argentina busca fortalecer su posicionamiento en el mercado turístico global, promoviendo un destino que combina inmensidad natural, experiencias auténticas, sostenibilidad e identidad territorial, bajo una visión regional compartida.