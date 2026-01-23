Los Reyes de España inauguran FITUR 2026 y muestran su respeto a las víctimas de Adamuz

viernes 23 de enero de 2026 , 10:00h

FITUR 2026 se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID con una completa agenda profesional, tras una primera jornada de récord que superó los 52.000 visitantes. La inauguración oficial, prevista inicialmente para el 21 de enero, se pospuso un día como muestra de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

La Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA MADRID, abrió su 46ª edición con la presencia de SS. MM. los Reyes de España, recibidos por José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, junto a una destacada representación de autoridades nacionales y regionales, ministros, responsables institucionales y líderes del sector turístico internacional.

Durante el acto inaugural, las autoridades recorrieron los distintos pabellones del Recinto Ferial para conocer de primera mano las propuestas de empresas y destinos presentes en FITUR 2026. Entre los espacios más destacados figura México, situado en el Pabellón 3, que en esta edición participa como País Socio. SS. MM. los Reyes fueron recibidos en el stand por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, acompañados por diversas personalidades del país.

También cobró especial relevancia la visita al Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12, donde durante las jornadas profesionales —miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero— más de 250 expertos internacionales participan en la divulgación de buenas prácticas y tendencias del sector, junto a más de 190 empresas especializadas en travel technology.

Como cierre de su visita, SS. MM. los Reyes firmaron el libro de condolencias instalado en el stand de Andalucía en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Con la participación de más de 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial, FITUR 2026 se celebra hasta el domingo 25 de enero ocupando nueve pabellones de IFEMA MADRID. De este modo, la feria reafirma un año más su posición como la mayor plataforma global del turismo y un punto de encuentro estratégico para el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades de negocio y el descubrimiento de destinos a nivel mundial.