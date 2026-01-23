FITUR Woman reivindica el talento femenino en la toma de decisiones del sector turístico

viernes 23 de enero de 2026 , 09:15h

La V edición de FITUR Woman ha reivindicado la diversidad y el talento femenino en la toma de decisiones de los negocios del sector turístico y el acceso de más mujeres a puestos de responsabilidad para liderar iniciativas innovadoras y generar impacto positivo en el sector. La sección de FITUR, la Feria Internacional de Turismo organizada por IFEMA MADRID que ha abierto sus puertas, analizó el papel de este sector como motor de empoderamiento económico, generación de oportunidades y liderazgo femenino. FITUR Woman está organizada por FITUR en colaboración con Women Leading Tourism (WLT), con el apoyo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca país ‘Descubre Puerto Rico’. Todos los participantes expresaron sus condolencias a las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado domingo.

En la inauguración, Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial y Congresos de IFEMA MADRID, afirmó que FITUR Woman es “un espacio de diálogo y de inspiración, pero también de acción, que visibiliza el talento femenino, genera conocimiento y promueve cambios reales desde los sectores más estratégicos de nuestra economía”. Según señaló, “el turismo es, por naturaleza, un motor de desarrollo, de empleo y de conexión entre culturas; pero para que ese crecimiento sea sostenible y competitivo, debe ser también inclusivo. Y en ese camino, el liderazgo femenino no es una opción, es una necesidad”.

La edición de este año pone el foco en dos conceptos fundamentales: la inversión y el empoderamiento económico. Según Priede, “hablamos de inversión no solo en términos financieros, sino como una apuesta por proyectos, personas y modelos de negocio que integren la diversidad y el talento femenino en la toma de decisiones; y hablamos de empoderamiento como la base para que más mujeres puedan acceder a puestos de responsabilidad, liderar iniciativas innovadoras y generar impacto positivo en el sector”.

Por su parte, Maribel Rodríguez, presidenta de Women Leading Tourism, destacó “la importancia del liderazgo femenino en el ámbito económico y de la inversión en talento e infraestructuras en una era de crecimiento turístico sin precedentes”. Y añadió que “invertir no es solamente algo fundamental para la industria, sino también una palanca de desarrollo económico, social y territorial”. En este sentido, señaló que “uno de cada tres nuevos empleos que se van a generar en el mundo en los próximos años van a corresponder al sector turístico, un sector en el que el 54% de las personas que trabajan actualmente son mujeres”. Por otra parte, Rodríguez apuntó que “el crecimiento económico requiere visión, inversión y liderazgo” y afirmó que “invertir en las personas es el verdadero activo estratégico del turismo”.

2025, el mejor año de la historia del turismo

Durante el evento fueron presentadas las embajadoras de WLT, María Lourdes Prieto (México), Amora Carvajal (Perú) e Isabel Oliver (España). Y, a continuación, Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, analizó la nueva era del turismo en la que nos encontramos. Según señaló, “el sector está viviendo un momento importante: 2025 fue el mejor año en la historia de los viajes, con 1.550 millones de llegadas internacionales, unos ingresos de 11,7 billones de dólares, el 10,3% del PIB mundial, y 371 millones de empleos que dependen de nuestro sector, de los que el 40% son mujeres”. En este contexto, aseveró que “el empoderamiento de las mujeres es una estrategia no solo con impacto social sino también económico, por lo que es importante que estén más presentes en la toma de decisiones de los negocios turísticos”.

Elena Kontoura, eurodiputada y miembro de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, dio la visión europea en materia de igualdad y aseveró que “cuando hay diversidad en los consejos de administración y mujeres con talento mejora el desempeño de las empresas”. Sin embargo, se quejó de que “las mujeres aún ocupan una proporción pequeña de los puestos directivos y están más expuestas a condiciones laborables flexibles o empleo informal”.

Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, puso en valor el compromiso institucional con un modelo turístico que genera oportunidades reales para las mujeres. Además, aseguró que “cuando existe más presencia femenina en el sector turístico se produce un mejor desempeño, pero lo que nos falta es equiparar la brecha salarial existente con los hombres”. Por otro lado, explicó que para Puerto Rico es importante “incorporar nuevas experiencias en el turismo, atraer talento, invertir en infraestructuras y potenciar la capacidad de vuelos para impulsar el turismo”.

Motor de empoderamiento

Las expertas participantes en FITUR Woman analizaron también el turismo como motor de empoderamiento y el rol de la inversión; los desafíos y barreras en materia de igualdad, brecha salarial, precariedad laboral o la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones. Además, reflexionaron sobre el contexto actual y los retos del turismo en 2026; y plantearon las soluciones y beneficios del empoderamiento económico en el ámbito regional.

La jornada contó con la participación también de otras destacadas figuras del ámbito institucional, empresarial y turístico, entre ellas Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid; Verónica Pardo, viceministra de Turismo de Chile; Carmen Caballero, presidenta de ProColombia España; Fernando Flores, alcalde de Metepec (estado de México); Libia Dennise García Muñoz, gobernadora de Guanajuato (México); Yasmina Laraudagoitia, responsable de Asuntos Públicos de Booking; Jimena Faena, VP de Marketing, Lealtad y Comunicación de Wyndham Hotels & Resorts; Katja Bohnet, director de Amadeus Business Development Hospitality; Cinta Masso, sales director Enterprise Rate Gain, entre otras representantes del sector.

La jornada finalizó con la entrega de distinciones a Eduardo Santander, por su “liderazgo global”; Marian Muro, por “aportación a un destino”; Helena Murano, como “persona comprometida”; y John Sage como “empresa comprometida”.