El festival Garosnow consolida el Pirineo francés como destino de nieve, música y freestyle

Tras catorce años de su creación, el Garosnow consolida el destino francés como uno de los mayores destinos de nieve, música y freestyle. Al evento de referencia que tiene lugar los días 23 y 24 de enero en Saint-Lary (Altos Pirineos) se han sumado otros de nueva creación como el CimaFest que se estrena este sábado en la estación de Guzet (Ariège). También Peyragudes, Ax 3 Domaines (Altos Pirineos) y Luchon-Superbagnères (Alta Garona) se transformarán en grandes escenarios alpinos las próximas semanas, impulsados por el regreso del festival que lo empezó todo.

El festival pionero vuelve a Saint-Lary

Ningún repaso a la cultura de nieve estaría completo sin mencionar el Garosnow. Considerado el festival pionero que importó el espíritu de los grandes eventos europeos a las cumbres pirenaicas, el Garosnow celebra este fin de semana su parada en Saint-Lary (Altos Pirineos). Referentes de la música electrónica como Acid Arab (DJ Set), Vladimir Cauchemar y Creeds reinarán en el Pirineo francés en un fin de semana que promete “pistas encendidas” de día y sesiones épicas de noche.

Creado en 2012 como una extensión invernal del mítico festival Garorock, el Garosnow nació con el objetivo de llevar la energía de los grandes festivales de música a las estaciones de esquí. Impulsado por el mismo equipo organizador de Garorock, el evento fue pionero en combinar deporte de invierno, freestyle y música electrónica en un entorno de alta montaña, convirtiéndose rápidamente en un referente europeo y en el precursor del actual formato de festivales alpinos.

Guzet rememora el estilo de vida de montaña con el CimaFest

Mañana viernes 23 y el sábado 24 de enero es el momento ideal para visitar una de las estaciones más bellas del Pirineo francés: Guzet (Ariège). El CimaFest se presenta como la mejor excusa para disfrutar del espíritu de la montaña y de las mejores vistas del Pirineo. Siguiendo esta estela de innovación, la estación acoge un encuentro que va más allá de la música para centrarse en el estilo de vida outdoor. Exhibiciones de freestyle y escalada, mercado especializado, stands de marcas y conciertos en directo tendrán lugar en uno de los entornos más salvajes y auténticos de la cordillera.

Experiencias de altura en Peyragudes, Luchon y Ax 3 Domaines

La oferta se completa con los eventos que algunas estaciones de esquí francesas acogerán durante los últimos fines de semana de enero. Así, este sábado 24 de enero será el turno de los conciertos 360° y de la música en directo en la cumbre de la telecabina, rodeados de la excepcional panorámica de Luchon-Superbagnères, en la Alta Garona.

Los próximos días 30 y 31 de enero, la estación de Peyragudes (Altos Pirineos) acogerá el Festival Sobre mi Hielo, un concepto íntimo y acogedor a 1.600 metros de altitud. Por su parte, el 31 de enero, la estación de Ax 3 Domaines (Ariège) pondrá el broche de oro al mes con el Festival Eklektik, ofreciendo sesiones de música directamente en las pistas.