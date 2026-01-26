Jamaica refuerza su liderazgo como destino turístico resiliente en FITUR 2026

lunes 26 de enero de 2026 , 10:15h

Jamaica participa en la 46.ª edición de FITUR con un mensaje contundente de resiliencia, confianza y crecimiento.

Tras el impacto del huracán Melissa a finales de 2025, el país ha reactivado progresivamente su infraestructura turística desde el 15 de diciembre de 2025 y cerró el año con resultados mejores de lo esperado tanto en llegadas de visitantes como en ingresos turísticos.

La delegación jamaicana, encabezada por el ministro de Turismo, Edmund Bartlett, junto con el Jamaica Tourist Board (JTB), contará con presencia en la feria internacional con un objetivo claro: reforzar el posicionamiento turístico global de Jamaica, atraer nuevas inversiones y consolidar alianzas estratégicas. En un entorno global que valora cada vez más la preparación y la capacidad de adaptación, Jamaica está destacando su sólida capacidad de recuperación, la continuidad de su oferta turística y la fortaleza de la colaboración público-privada como motores clave de un crecimiento acelerado.

A lo largo de FITUR 2026, la agenda de Jamaica se centrará en generar nuevas oportunidades de cooperación con los principales actores del sector, al tiempo que fortalecerá aún más las relaciones con turoperadores, grupos hoteleros y organizaciones internacionales. La estrategia del destino se basa en una presencia activa y visible en la feria para reafirmar su reputación como un destino resiliente y sostenible que ofrece experiencias auténticas, a la vez que fomenta condiciones favorables para la inversión y el desarrollo de productos turísticos.

Como parte de la agenda oficial, el ministro Bartlett y el JTB mantendrán una serie de reuniones de alto nivel orientadas a identificar sinergias y avanzar en colaboraciones concretas:

Reunión con el equipo corporativo de Hospiten, líder en la gestión de servicios hoteleros y turísticos, para explorar oportunidades de cooperación alineadas con la evolución del sector y las prioridades de desarrollo de Jamaica.

Reunión con el Sr. Jordi Pelfort, presidente de Royalton Resorts, centrada en posibles colaboraciones y en el desarrollo de nuevos productos turísticos en Jamaica.

Reunión con el Grupo Inverotel, enfocada en alianzas estratégicas y en la ampliación de experiencias turísticas en la isla, reforzando la conectividad entre oferta, demanda y socios comerciales.

Participación en la Reunión de Alto Nivel sobre Inversión Turística en América Latina y el Caribe, organizada por ONU Turismo, un foro clave para impulsar oportunidades de inversión y crecimiento en toda la región.

Esta agenda subraya la visión estratégica de largo plazo de Jamaica: fortalecer alianzas de alto valor, activar nuevas vías de inversión y seguir mejorando la competitividad del destino. La presencia de Jamaica en FITUR 2026 también intensificará el diálogo con socios comerciales e instituciones del sector turístico, facilitando acuerdos que respalden la innovación, el desarrollo de experiencias y el proceso de recuperación en curso.

En esta edición de FITUR, Jamaica reafirmará su compromiso de construir un modelo turístico sólido y orientado al futuro, y de trabajar estrechamente con sus socios internacionales para garantizar un crecimiento sostenido, resiliencia y relevancia global.