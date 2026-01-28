Cancelada la Comapedrosa Andorra en Arinsal por las condiciones meteorológicas adversas

La ISMF, la organización de la Copa del Mundo ISMF Comapedrosa Andorra y la Federación Andorrana de Montañismo informan que la carrera Sprint prevista para el 26 de enero, en Arinsal, ha sido cancelada debido a las condiciones meteorológicas adversas y por motivos de seguridad.

Tras una reunión del jurado del evento, compuesto por el presidente del jurado, el coordinador del evento, el delegado técnico, el director de la carrera, representantes del comité organizador de Comapedrosa Andorra y representantes de las comisiones de atletas y entrenadores, así como autoridades de la estación de esquí, se tomó por unanimidad la decisión de cancelar la carrera.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas de las últimas horas, con una acumulación aproximada de un metro de nieve reciente, fuertes vientos y nevadas persistentes, no ha sido posible asegurar adecuadamente la zona de competición ni realizar los trabajos necesarios de preparación del circuito. Además, en parte del recorrido, el material instalado ha sufrido diversos daños a consecuencia de las condiciones meteorológicas, lo que ha dificultado aún más las tareas de montaje y seguridad.

Aunque las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente en las próximas horas, la situación actual y el tiempo operativo limitado hacen extremadamente difícil completar el montaje del circuito y garantizar todos los requisitos de seguridad necesarios. Con el objetivo de evitar cualquier riesgo para los deportistas, la ISMF, el equipo organizador local y la FAM han decidido de manera responsable anular la prueba, a pesar del esfuerzo realizado por todas las partes implicadas.

Buenas perspectivas para la temporada gracias a la excelente acumulación de nieve

Este episodio de fuertes nevadas deja un excelente grosor de nieve en la zona, que contribuirá a garantizar unas muy buenas condiciones para el resto de la temporada de invierno en Pal Arinsal y en las estaciones del país. Un hecho que permite afrontar los próximos meses con optimismo y con una base de nieve de calidad para deportistas y visitantes.

La ISMF y el Comité Organizador Local agradecen a todos los atletas, equipos, socios y agentes implicados su comprensión.