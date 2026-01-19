La Comapedrosa Andorra vuelve como prueba clave preolímpica

lunes 19 de enero de 2026 , 08:00h

Arinsal volverá a ser el epicentro mundial del esquí de montaña con la celebración de la 15ª edición de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña ISMF Comapedrosa Andorra, que tendrá lugar del 24 al 26 de enero. La cita recupera este año una de las grandes novedades del calendario: la prueba Sprint, una de las modalidades del momento y que será protagonista en los Juegos Olímpicos de Milán – Cortina del próximo mes.

Además, la Comapedrosa Andorra podrá verse en streaming en directo en todo el mundo, después de un año de pausa, lo que refuerza de manera significativa la proyección internacional del evento. Estos y otros muchos temas se han destacado en la presentación de la Copa del Mundo ISMF y que ha contado con el cónsul menor de la Massana, Roger Fité; el presidente de la Federación Andorrana de Montañismo (FAM), Patrick Frases; el director general de Pal Arinsal, David Hidalgo; y el director técnico de la carrera, Ludovic Albós.

Arinsal recupera su escenario natural

David Hidalgo ha destacado que esta edición “vuelve plenamente a Arinsal”, gracias a unas condiciones de nieve excelentes que permitirán seguir la hoja de ruta definida desde el inicio. Hidalgo ha hecho balance de la edición anterior, marcada por la meteorología y las condiciones, que obligó por primera vez a trasladar la competición al sector de Pal. “Fue un reto sin precedentes, pero el equipo supo adaptarse a las circunstancias y garantizar el nivel deportivo de la Copa”, ha subrayado.

Un evento en crecimiento mediático

La Copa del Mundo ISMF Comapedrosa Andorra sigue ganando visibilidad internacional en un contexto clave para el esquí de montaña, que se estrenará el próximo mes en unos Juegos Olímpicos de Invierno. La pasada edición, sin streaming, logró un retorno mediático de 23 millones de espectadores. Este año, con el retorno de la retransmisión en directo, se prevé un notable incremento de esta exposición global, ya que se podrá ver en canales como Eurosport, Discovery Max, RTVE, 3CAT, CCTV (China), CBC Canadá, Olympic Channel, Fuji TV (Japón) y RTVA, entre otros.

En este sentido, Roger Fité ha señalado que “esta modalidad está siguiendo una evolución creciente y pensamos que uno de los motivos es la conexión profunda con el territorio y el paisaje, todo ello ligado a los valores que nos transmite la montaña”. Además, ha expuesto que “las pruebas de alto nivel como ésta, son esenciales para el posicionamiento internacional del país. La especialización deportiva cada vez es más importante para llegar al público objetivo. Y ahora mismo podemos decir que Andorra es uno de los puntos de referencia del esquí de montaña a nivel internacional”.

Una Copa del Mundo con carácter preolímpico

La Comapedrosa Andorra 2026 tiene un marcado carácter preolímpico. Aunque habrá una prueba de la Copa del Mundo entre la de Andorra y los Juegos Olímpicos, Arinsal acogerá la última prueba Sprint antes de la cita en Italia, una de las modalidades que actualmente atraen a más público. Por calendario y por nivel competitivo, la cita de Arinsal se convierte en una parada clave en la preparación de los mejores corredores del mundo antes de los Juegos, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero. “Será un test previo para ver la temperatura con la que llegan las corredoras y los corredores”, ha valorado Hidalgo.

Programa deportivo

Vertical Race

La Vertical Race vuelve a Pal Arinsal después de un año de paro. Se trata de una de las pruebas más emblemáticas de la Comapedrosa Andorra, muy valorada tanto por los corredores como por el público. “Muchos de los esquiadores de montaña nos dicen que es el mejor circuito de vertical del calendario”, ha comentado el director técnico de la carrera, que ha detallado que este año se modificará el recorrido, pero que “seguirá siendo el mejor valorado”. El trazado tendrá la salida a la pista Les Marrades, con un ascenso muy intenso de cerca de 690 metros de desnivel hasta los pies del pico de la Capa.

Sprint Race

La prueba Sprint llega por segunda vez a Andorra, después de su celebración en los Campeonatos del Mundo de 2021. Se trata de una modalidad explosiva y muy espectacular, con un formato basado en eliminatorias (cuartos de final, semifinales y final) y un recorrido aproximado de 700 metros de longitud, que exige la máxima intensidad a los deportistas. La competición se desarrollará íntegramente a los pies de la Capa, en la zona del antiguo teleesquí, facilitando la visibilidad y el seguimiento por parte del público.

Participación andorrana en la Copa del Mundo

Andorra volverá a estar representada en la Copa del Mundo con la participación de Max Palmitjavila, Marc Casanovas, Oriol Olm y Lea Ancion, que competirán junto a los mejores especialistas internacionales en una prueba marcada por el máximo nivel deportivo. “La Comapedrosa Andorra sobre todo emociona porque se vive en casa. Hay que remarcar el impacto que tiene en muchos jóvenes el esquí de montaña, y muchos de ellos crecieron y motivaron a luchar por este deporte viendo la Copa del Mundo de Arinsal”, ha señalado Frases.

Compromiso con la sostenibilidad y los voluntarios

La Comapedrosa Andorra mantiene su compromiso con el medio ambiente como evento deportivo de bajo impacto en el medio natural. En esta edición se realizará el cálculo de la huella de carbono de la prueba, que será compensada mediante proyectos nacionales, reforzando así la apuesta por un modelo deportivo responsable y sostenible.

Finalmente, Hidalgo ha puesto de relieve el importante papel que tendrán una edición más los voluntarios, que son repetidores de ediciones anteriores y, por tanto, veteranos, así como de los cuerpos especiales que garantizarán la seguridad del evento.