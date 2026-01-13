El Museo Picasso Málaga organiza un nuevo curso de formación para guías turísticos oficiales

martes 13 de enero de 2026 , 08:30h

Desde su apertura en 2003, el Museo Picasso Málaga mantiene una estrecha colaboración con el sector profesional de guías turísticos, organizando periódicamente cursos gratuitos que les permiten actualizar sus conocimientos sobre Picasso y su obra, así como sobre otros artistas presentes en las exposiciones temporales. Una formación que contribuye a enriquecer la experiencia de los miles de visitantes que cada año recorren sus salas. En esta ocasión, la formación está dirigida a los guías turísticos oficiales que ya poseen su acreditación, para que puedan continuar con su labor de mediación entre la obra y el público durante el periodo 2026-2028.

El curso consta de una sesión de una hora y media de duración, que podrá realizarse los días 26 y 27 de enero en horario de tarde, de 17 a 18.30 horas, y 5 y 6 de febrero en horario de mañana, de 10 a 11.30 horas. En el programa del curso está incluida la información sobre la exposición permanente Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra. Los participantes podrán conocer también los pormenores y detalles de las exposiciones temporales, así como del programa cultural y del Museo. La inscripción, gratuita, puede ya formalizarse en la web www.museopicassomalaga.org.

El curso, cuya presencia es obligatoria, tendrá lugar en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso (entrada por Plaza de la Higuera, acceso por calle Alcazabilla).