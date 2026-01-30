La serie IronKey Keypad 200 de Kingston eleva la seguridad con la certificación FIPS 140-3 Nivel 3

Kingston Digital Technology Europe Co LLP, una división de memorias flash de Kingston Technology Company Inc., el líder mundial independiente de productos de memoria y soluciones tecnológicas, ha anunciado que su serie Kingston IronKey Keypad 200 (KP200 y KP200C) de unidades flash USB cifradas por hardware ha recibido la validación FIPS 140-3 de Nivel 3 por parte del NIST. Esta certificación sitúa a la serie KP200 al mismo nivel que el IronKey D500S, que ya ha alcanzado este estándar de seguridad FIPS 140-3 de Nivel 3, lo que refuerza el compromiso de Kingston con la oferta de soluciones de protección de datos sólidas y certificadas.

El National Institute of Standards and Technology (NIST) es el organismo que establece el estándar global para el cifrado y la protección de datos a través de sus normas federales estadounidenses para el procesamiento de la información (FIPS, por sus siglas in inglés), usadas por el Gobierno y el Ejército de los Estados Unidos. Si bien el estándar FIPS tiene su origen en Estados Unidos, cuenta con gran aceptación en Europa como signo de una sólida garantía criptográfica que se ajusta a las expectativas de Europa y Reino Unido, y que complementa a los marcos basados en la certificación Common Criteria, como el EUCC, para ofrecer niveles superiores de protección de datos en todos los mercados europeos.

La certificación FIPS 140-3 de Nivel 3 es el último estándar para validar hardware de criptografía. El estándar FIPS 140 define cuatro niveles de seguridad. La serie Keypad 200 de Kingston cuenta con la certificación de Nivel 3, que requiere resistencia a las manipulaciones físicas, mecanismos de autenticación basados en identidades, gestión cifrada de claves privadas, separación de interfaces de seguridad críticas y protección frente a tensiones o temperaturas anómalas. El cumplimiento se verifica mediante un proceso de prueba realizado en laboratorios autorizados por el NIST, y la certificación final se otorga una vez que los científicos del NIST han realizado la revisión.

La serie KP200 está compuesta por unidades con teclado independientes del sistema operativo, lo que permite su uso en plataformas estándar como Windows®, macOS®, Linux®, ChromeOS™, e incluso en dispositivos iOS y Android™ mediante un conector USB-A o USB-C®. Estas unidades son ideales para usuarios que requieren almacenamientos cifrados para proteger software que puede cargarse o descargarse desde equipos médicos, científicos, industriales y otros dispositivos con interfaces USB. Para las empresas de infraestructura de tecnología operativa (OT), el NIST recomienda reforzar la seguridad de las unidades USB mediante su nueva guía publicada en la publicación especial (SP) 1334.

“El proceso de certificación FIPS 140-3 de Nivel 3 por parte del NIST ha sido el más riguroso y exigente en más de una década. Hoy, Kingston se convierte en el primer proveedor mundial de unidades USB cifradas por hardware que cuenta con tres modelos (D500S, KP200 y KP200C) certificados bajo este estándar global de facto en seguridad de datos. Con la certificación FIPS 140-3 de Nivel 3, las unidades IronKey KP200 y KP200C de Kingston ofrecen una protección excepcional para los datos en reposo, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos por gobiernos y fuerzas militares en todo el mundo”, afirma Óscar Escayola Kaloudis, gerente comercial de Flash para EMEA y gerente de ventas para DACH, Oriente Medio y África, Grecia e Israel en Kingston. “Ante el incremento constante de la pérdida y el robo de datos, estas unidades ayudan a las empresas a reducir los riesgos y costes asociados a dispositivos extraviados o sustraídos, al tiempo que facilitan el cumplimiento de reglamentos como HIPAA, GDPR, NIS2, CCPA y otros estándares regionales de protección de datos”, añade.

La serie KP200 es compatible con los PIN dual de Administrador y Usuario, lo que permite una vía alternativa de acceso en caso de olvido de una contraseña. Otras funciones avanzadas incluyen la capacidad del Administrador para establecer un modo de solo lectura global, que permanece activo hasta que se restablece, o un modo de solo lectura por sesión, diseñado para garantizar que la unidad permanezca bloqueada frente a posibles modificaciones o la escritura de malware cuando se conecta a sistemas o dispositivos que no sean de confianza. La serie KP200 también cuenta con certificación IP68, lo que la hace resistente al polvo y al agua1.