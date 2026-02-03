Gitana en Nueva York inicia su gira nacional

martes 03 de febrero de 2026 , 08:15h

Una fusión entre América y Europa donde un espectáculo flamenco dialoga con otros lenguajes escénicos

Gitana en Nueva York, el nuevo espectáculo de flamenco con fusión impulsado por Rafa Tena y la compañía Lorena Flores Dance, inicia su gira nacional en 2026 con una propuesta escénica que rompe fronteras y conecta culturas a través del movimiento y la música.

Gitana en Nueva York es un espectáculo de flamenco sin fronteras, donde el flamenco dialoga con otros lenguajes escénicos, especialmente con la danza contemporánea y la raíz cubana, sello identitario de su creadora y directora artística, Lorena Flores. La obra plantea un viaje simbólico y emocional entre la isla y otros continentes, con Nueva York como punto de encuentro multicultural y espacio de tránsito, desde el que reflexionar sobre el éxodo humano, la migración y la transformación constante de la identidad.

El flamenco se presenta aquí como un arte vivo, capaz de cruzar fronteras sin perder su esencia, en una propuesta de fuerte carga visual y emocional que combina escenas corales y solos de gran intensidad expresiva, interpretados por once bailarines en escena.

Una banda sonora que habita la escena

La música ocupa un lugar central en Gitana en Nueva York. El espectáculo cuenta con una banda sonora original creada ad hoc por los compositores Juan Parrilla, Efraín Chivás y Rafa Tena, concebida como uno de los pilares fundamentales del universo artístico de la obra. Lejos de acompañar la acción, la música la habita, la impulsa y la transforma.

Esta creación musical ha sido registrada en un álbum discográfico de próximo lanzamiento, que reúne la voz y el talento de grandes referentes de la música latina y el flamenco, dando forma a una obra sonora de enorme riqueza y profundidad. En este trabajo discográfico participan artistas de la talla de Alain Pérez, Sandra Carrasco, Tomasito, Josemi Carmona, El Negri, Enrique Heredia, Diego Carrasco, Gabriel de la Tomasa y Joni Jiménez, además del propio Rafa Tena y Juan Parrilla.

Un encuentro excepcional de estilos, generaciones y sensibilidades que refuerza el carácter único del espectáculo y subraya su vocación mestiza y contemporánea.

Lorena Flores, una creadora sin fronteras

Al frente de la propuesta se sitúa Lorena Flores, bailarina, coreógrafa y directora artística cubana. Formada en la Escuela Vocacional Amistad Cuba–Canadá y en Lizt Alfonso Dance Cuba, desarrolló allí una sólida carrera profesional como bailarina solista, participando en numerosas giras internacionales por Europa, América y Asia.

Su identidad artística se construye desde el flamenco como eje principal, enriquecido por la danza contemporánea y la raíz cubana, elementos que definen el lenguaje creativo de Lorena Flores Dance, una compañía española con profunda herencia cubana, comprometida con un flamenco actual, abierto al diálogo con otros estilos y culturas.

Música original y lenguaje escénico

La música original ha sido creada por:

Juan Parrilla, maestro y compositor, colaborador habitual de Joaquín Cortés, Rafael Amargo o María Juncal.

Efraín Chivás, productor y compositor cubano, autor de espectáculos para Lizt Alfonso Dance Cuba, Miami City Ballet o Tampa City Ballet, y colaborador de agrupaciones como Los Van Van.

Rafa Tena, músico y productor español con una amplia trayectoria en la industria musical y productor de numerosos proyectos artísticos.

Fechas de la gira

11 de febrero – Teatro de La Bañeza · La Bañeza (León)

22 de febrero – Teatro Santo Tomás · Ávila

26 de abril – Teatro Ortega · Palencia

23 de mayo – Centro Cultural · Madrid

Ficha técnica artística

Título: Gitana en Nueva York (Flamenco sin fronteras)

Compañía: Lorena Flores Dance (España)

Dirección artística y coreografía: Lorena Flores

Dirección musical: Efraín Chivás / Juan Parrilla

Música original: Juan Parrilla / Efraín Chivás / Rafa Tena

Intérpretes: 11 bailarines

Duración: 75 minutos aprox.