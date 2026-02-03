La Real Casa de la Moneda de Sevilla transformada en alojamiento de autor

martes 03 de febrero de 2026 , 09:00h

El antiguo edificio del siglo XVI se consolida como referencia de lujo artesanal y turismo cultural en la ciudad, convertido en un exclusivo conjunto de apartamentos.

En un contexto en el que Sevilla apuesta por un turismo más cultural, sostenible y ligado a su identidad, la Real Casa de la Moneda consolida su nueva vida como conjunto de apartamentos de lujo, poniendo en valor la rehabilitación patrimonial.

El antiguo edificio del siglo XVI consolida así su nueva etapa como espacio residencial singular. El proyecto ha transformado el histórico centro de acuñación de moneda en seis apartamentos de uno a tres dormitorios y cuatro áticos dúplex, estos últimos con terrazas privadas y vistas privilegiadas de la ciudad. Cada apartamento es diferente y algunos de ellos disfrutan de vistas a monumentos icónicos, mientras que el modelo de alojamiento cuenta con servicios propios de un hotel, como recepción 24 horas, desayuno y opciones de cena mediante catering o cocinero privado.

La intervención arquitectónica, firmada por el arquitecto Javier Bethencourt, ha tenido como eje fundamental la conservación de la estructura original, priorizando técnicas tradicionales y materiales locales.

El diseño interior, a cargo de Mónica Benjumea (Kwanza Interiors), convierte el interiorismo en el verdadero hilo conductor del proyecto. Su propuesta parte de un concepto claro: crear espacios luminosos, amplios y sofisticados que hagan sentir al huésped que está en Sevilla y no en cualquier otro lugar del mundo.

La distribución prioriza la entrada de luz natural y la funcionalidad de cada estancia, mientras que la decoración establece un diálogo constante entre tradición y contemporaneidad. Tejidos naturales como el lino y el terciopelo, flecos inspirados en los mantones de Manila, mobiliario de madera y enea pintado a mano, estampados clásicos y piezas diseñadas a medida evocan la identidad sevillana desde una mirada actual. La paleta cromática se inspira en los tonos del mortero de cal, combinados con colores suaves que transmiten calma, calidez y elegancia.

Todo el mobiliario ha sido diseñado a medida, reforzando el carácter exclusivo del conjunto. La decoración se completa con piezas artesanales y elementos de autor: vajillas pintadas a mano con técnicas centenarias, macetas realizadas por alfareros del barrio de Triana, vasijas antiguas, espejos de anticuario y una cuidada selección de fotografías históricas del siglo XIX de Sevilla, que conectan visualmente el presente con el pasado de la ciudad.

Las texturas de paredes, suelos y tejidos actúan como narradoras del tiempo, recordando las distintas etapas vividas por el edificio y aportando una experiencia sensorial única.

En la Real Casa de la Moneda, el lujo se entiende desde la autenticidad: luz natural, silencio, amplitud, materiales nobles y la posibilidad de escuchar el paso de un coche de caballos bajo la ventana.

Este modelo de rehabilitación permite a Sevilla recuperar uno de sus edificios históricos más significativos, convertido hoy en un espacio donde pasado y presente se encuentran para ofrecer una experiencia de alojamiento única, profundamente conectada con el alma de la ciudad.