España en Floración presenta el Tour España de flor en flor, un viaje por la primavera

martes 03 de febrero de 2026 , 09:15h

España en floración, club que aglutina a los principales destinos con floraciones de cultivos o flores silvestres, se consolida como producto turístico con el lanzamiento del “Tour España de flor en flor”.

Se trata de un recorrido que pretende motivar el intercambio de visitantes entre los destinos en flor participantes, reforzando su promoción y creando un producto turístico cohesionado, atractivo y distribuido a lo largo de todo el año.

Para este año, la iniciativa pone el énfasis en la descarga y el uso de la aplicación oficial de España en floración, una herramienta clave para participar en el tour. Además de facilitar la búsqueda de información relacionada con este tipo de turismo, propone una actividad interactiva muy sencilla: los visitantes deberán hacerse una fotografía en cualquiera de las floraciones adheridas, para que la app les geolocalice automáticamente y verifique su presencia en el territorio. A continuación, tendrán que subir la imagen a la plataforma y el usuario quedará registrado como participante.

Los usuarios que visiten al menos tres floraciones, recibirán un regalo promocional, mientras que quienes completen cuatro o más optarán a un gran sorteo de un paquete turístico para dos personas, que incluirá ruta guiada de floración, comida en restaurante y alojamiento rural.

Las floraciones incluidas en el “Tour España de flor en flor” para 2026 son: Moratalla, Mula, Brihuega, Cieza, Trevinca (ericas), Aitona, Valle de Ricote (azahar), Oria, Tiedra, Castillo de Locubín y zona del pacharán navarro.

Actualmente, España en floración aglutina a 17 destinos de floración del país y constituye una nueva forma de descubrir nuestro país por la belleza de su colorida naturaleza. Su originalidad fue reconocida en FITUR 2025, con el Premio al Mejor Producto de Turismo Activo de España.

Otra de sus novedades este año es la incorporación de la floración del azahar en el Valle de Ricote, comarca histórica de la Región de Murcia, que combina paisaje, patrimonio agrícola y experiencias sensoriales únicas.

Con este nuevo miembro, España en floración fortalece su identidad como una red viva, colaborativa y en constante crecimiento, mostrando un fiel compromiso con el turismo sostenible y la generación de oportunidades económicas para destinos rurales.